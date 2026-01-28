Відео
Зінченко за крок від переходу в Аякс — що відомо

Зінченко за крок від переходу в Аякс — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 14:25
Аякс ухвалив остаточне рішення щодо трансферу Зінченка
Олександр Зінченко в Лондоні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник збірної України Олександр Зінченко до кінця тижня змінить клуб. Переговори про трансфер 29-річного гравця тривають уже кілька тижнів.

Потенційний покупець готовий заплатити за Зінченка серйозну суму, повідомляє Voetbal International.

Український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко вперше за дев'ять років перейде в команду за межами Англії. У послугах гравця зацікавлений "Аякс", який вбачає в досвідченому гравцеві опцію закрити одразу декілька позицій на полі.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко на полі. Фото: instagram.com/zinchenko/

Деталі трансферу Зінченка

Контракт футболіста з "Арсеналом" завершиться влітку 2026 року. "Аякс" хотів орендувати Олександра, а наприкінці сезону оформити його перехід на правах вільного агента. Однак "каноніри" не погодилися на такий варіант.

У підсумку два клуби домовилися про варіант із повноцінним трансфером. "Аякс" заплатить близько п'яти мільйонів євро за перехід футболіста. Формально це вважатиметься орендою, але така сума свідчить про рішучість клубів завершити угоду раз і назавжди.

Зінченко, який не входив у плани "Арсеналу" і не зумів закріпитися в "Ноттінгем Форест", за який виступав в оренді, погодився на зниження зарплати з 7 до 5 млн євро. Уже найближчими вихідними він пройде медобстеження в "Аяксі" та підпише з клубом контракт.

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Аякс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
