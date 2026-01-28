Видео
Главная Спорт Зинченко в шаге от перехода в Аякс — что известно

Зинченко в шаге от перехода в Аякс — что известно

Дата публикации 28 января 2026 14:25
Аякс принял окончательное решение по трансферу Зинченко
Александр Зинченко в Лондоне. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко до конца недели сменит клуб. Переговоры о трансфере 29-летнего игрока продолжаются уже несколько недель. 

Потенциальный покупатель готов заплатить за Зинченко серьезную сумму, сообщает Voetbal International

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко впервые за девять лет перейдет в команду за пределами Англии. В услугах игрока заинтересован "Аякс", который видит в опытном игроке опцию закрыть сразу несколько позиций на поле. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на поле. Фото: instagram.com/zinchenko/

Детали трансфера Зинченко 

Контракт футболиста с "Арсеналом" завершится летом 2026 года. "Аякс" хотел арендовать Александра, а в конце сезона оформить его переход на правах свободного агента. Однако "канониры" не согласились на такой вариант. 

В итоге два клуба договорились о варианте с полноценным трансфером. "Аякс" заплатит около пяти миллионов евро за переход футболиста. Формально это будет считаться арендой, но такая сумма говорит о решимости клубов завершить сделку раз и навсегда. 

Зинченко, который не входил в планы "Арсенала" и не сумел закрепиться в "Ноттингем Форест", за который выступал в аренде, согласился на понижение зарплаты с 7 до 5 млн евро. Уже в ближайшие выходные он пройдет медобследование в "Аяксе" и подпишет с клубом контракт. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
