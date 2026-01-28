Аякс принял окончательное решение по трансферу Зинченко

Александр Зинченко в Лондоне. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко до конца недели сменит клуб. Переговоры о трансфере 29-летнего игрока продолжаются уже несколько недель.

Потенциальный покупатель готов заплатить за Зинченко серьезную сумму, сообщает Voetbal International.

Реклама

Читайте также:

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко впервые за девять лет перейдет в команду за пределами Англии. В услугах игрока заинтересован "Аякс", который видит в опытном игроке опцию закрыть сразу несколько позиций на поле.

Александр Зинченко на поле. Фото: instagram.com/zinchenko/

Детали трансфера Зинченко

Контракт футболиста с "Арсеналом" завершится летом 2026 года. "Аякс" хотел арендовать Александра, а в конце сезона оформить его переход на правах свободного агента. Однако "канониры" не согласились на такой вариант.

В итоге два клуба договорились о варианте с полноценным трансфером. "Аякс" заплатит около пяти миллионов евро за переход футболиста. Формально это будет считаться арендой, но такая сумма говорит о решимости клубов завершить сделку раз и навсегда.

Зинченко, который не входил в планы "Арсенала" и не сумел закрепиться в "Ноттингем Форест", за который выступал в аренде, согласился на понижение зарплаты с 7 до 5 млн евро. Уже в ближайшие выходные он пройдет медобследование в "Аяксе" и подпишет с клубом контракт.

Напомним, авторитетный в недавнем прошлом футболист посоветовал Криштиану Роналду не ехать на ЧМ-2026 в составе сборной Португалии.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о полуфинале Australian Open, в котором встретится с Элиной Свитолиной.