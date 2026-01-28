Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Яремчук столкнулся с новой проблемой в Олимпиакосе

Яремчук столкнулся с новой проблемой в Олимпиакосе

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 12:13
Яремчук пропускает решающий матч Лиги чемпионов
Роман Яремчук перед матчем. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Форвард сборной Украины и "Олимпиакоса" Роман Яремчук не поможет своей команде в выездном матче Лиги чемпионов. В заключительном туре группового этапа турнира греческой команде необходимо побеждать.

Соперником "Олимпиакоса" станет амстердамский "Аякс", сообщает Gazzetta.gr.

Реклама
Читайте также:

Поединок с соперником из Нидерландов станет ключевым для греков в борьбе за выход в плей-офф турнира. У нападающего возникли проблемы с ногой, из-за которых он не отправился с командой на игру в Амстердам. Характер повреждения и возможные сроки восстановления украинского футболиста на данный момент не раскрываются. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук на поле. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Важный матч для команды Мендилибара

Яремчук не имеет стабильного места в составе "Олимпиакоса", но часто выходит на замену и записывает на свой счет результативные действия. В сезоне 2025/2026 Роман сыграл 15 матчей во всех сезонах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.  

Встреча с "Аяксом" имеет решающее значение для Олимпиакос. Перед последним туром команда Яремчука занимает 24 место в таблице основного этапа Лиги чемпионов. Это последняя позиция, дающей право на выход в плей-офф турнира. 

Напомним, бывший партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии призвал игрока уйти из национальной команды. 

Лидер "Интер Майами" Лионель Месси отказался от идеи возвращения в "Барселону" и выбрал дату завершения карьеры. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Роман Яремчук Олимпиакос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации