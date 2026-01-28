Яремчук пропускает решающий матч Лиги чемпионов

Роман Яремчук перед матчем. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Форвард сборной Украины и "Олимпиакоса" Роман Яремчук не поможет своей команде в выездном матче Лиги чемпионов. В заключительном туре группового этапа турнира греческой команде необходимо побеждать.

Соперником "Олимпиакоса" станет амстердамский "Аякс", сообщает Gazzetta.gr.

Поединок с соперником из Нидерландов станет ключевым для греков в борьбе за выход в плей-офф турнира. У нападающего возникли проблемы с ногой, из-за которых он не отправился с командой на игру в Амстердам. Характер повреждения и возможные сроки восстановления украинского футболиста на данный момент не раскрываются.

Роман Яремчук на поле. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Важный матч для команды Мендилибара

Яремчук не имеет стабильного места в составе "Олимпиакоса", но часто выходит на замену и записывает на свой счет результативные действия. В сезоне 2025/2026 Роман сыграл 15 матчей во всех сезонах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Встреча с "Аяксом" имеет решающее значение для Олимпиакос. Перед последним туром команда Яремчука занимает 24 место в таблице основного этапа Лиги чемпионов. Это последняя позиция, дающей право на выход в плей-офф турнира.

