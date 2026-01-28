Милан готовит трансфер Миколенко, Эвертон готов продать игрока

Миколенко близок к трансферу в известный европейский клуб
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Один из лидеров Серии А внимательно следит за ситуацией вокруг игрока.
"Россонери" рассматривает его как потенциальное усиление обороны, сообщает infogioco.
В итальянском клубе анализируют несколько кандидатур, однако украинец считается одним из наиболее обсуждаемых вариантов внутри спортивного руководства. "Милан" устраивает невысокая трансферная стоимость Виталия Миколенко, которая составляет 25 млн евро.
Оптимальный вариант с Миколенко
В Италии высоко оценивают стабильность и тактическую гибкость украинского футболиста. Отмечается, что его опыт выступлений в АПЛ за "Эвертон" делает игрока интересным вариантом для команды, которая регулярно борется за еврокубки и нуждается в надежности на фланге.
Дополнительным фактором является контрактная ситуация Миколенко. Летом 2026 года Миколенко может стать свободным агентом, что делает потенциальную сделку особенно выгодной с финансовой точки зрения. Пока речь идет лишь об интересе, однако в Италии не исключают, что переговоры могут активизироваться в ближайшие месяцы.
В сезоне 2025/2026 Виталий Миколенко провел в составе "ирисок" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. "Эвертон" после 23 матчей занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.
