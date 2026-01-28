Видео
Миколенко близок к трансферу в известный европейский клуб

Дата публикации 28 января 2026 10:11
Милан готовит трансфер Миколенко, Эвертон готов продать игрока
Виталий Миколенко в составе "Эвертона". Фото: Reuters/Peter Powell

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Один из лидеров Серии А внимательно следит за ситуацией вокруг игрока. 

"Россонери" рассматривает его как потенциальное усиление обороны, сообщает infogioco

В итальянском клубе анализируют несколько кандидатур, однако украинец считается одним из наиболее обсуждаемых вариантов внутри спортивного руководства. "Милан" устраивает невысокая трансферная стоимость Виталия Миколенко, которая составляет 25 млн евро. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко борется за мяч. Фото: Reuters/Peter Powell

Оптимальный вариант с Миколенко 

В Италии высоко оценивают стабильность и тактическую гибкость украинского футболиста. Отмечается, что его опыт выступлений в АПЛ за "Эвертон" делает игрока интересным вариантом для команды, которая регулярно борется за еврокубки и нуждается в надежности на фланге.

Дополнительным фактором является контрактная ситуация Миколенко. Летом 2026 года Миколенко может стать свободным агентом, что делает потенциальную сделку особенно выгодной с финансовой точки зрения. Пока речь идет лишь об интересе, однако в Италии не исключают, что переговоры могут активизироваться в ближайшие месяцы. 

В сезоне 2025/2026 Виталий Миколенко провел в составе "ирисок" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. "Эвертон" после 23 матчей занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. 

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
