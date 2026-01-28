Відео
Україна
Миколенко близький до трансферу у відомий європейський клуб

Миколенко близький до трансферу у відомий європейський клуб

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 10:11
Мілан готує трансфер Миколенка, Евертон готовий продати гравця
Віталій Миколенко у складі "Евертона". Фото: Reuters/Peter Powell

Захисник збірної України Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Один із лідерів Серії А уважно стежить за ситуацією навколо гравця.

"Россонері" розглядає його як потенційне посилення оборони, повідомляє infogioco.



В італійському клубі аналізують кілька кандидатур, проте українець вважається одним із найбільш обговорюваних варіантів усередині спортивного керівництва. "Мілан" влаштовує невисока трансферна вартість Віталія Миколенка, яка становить 25 млн євро.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко бореться за м'яч. Фото: Reuters/Peter Powell

Оптимальний варіант із Миколенком

В Італії високо оцінюють стабільність і тактичну гнучкість українського футболіста. Зазначається, що його досвід виступів в АПЛ за "Евертон" робить гравця цікавим варіантом для команди, яка регулярно бореться за єврокубки та потребує надійності на фланзі.

Додатковим фактором є контрактна ситуація Миколенка. Влітку 2026 року Миколенко може стати вільним агентом, що робить потенційну угоду особливо вигідною з фінансового погляду. Поки що йдеться лише про інтерес, проте в Італії не виключають, що переговори можуть активізуватися найближчими місяцями.

У сезоні 2025/2026 Віталій Миколенко провів у складі "ірисок" 23 матчі у всіх турнірах і не відзначився результативними діями. "Евертон" після 23 матчів посідає 10 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, відомий футболіст розкритикував Кріштіану Роналду через амбіції лідера збірної Португалії.

У київському "Динамо" готові віддати "Епіцентру" ще одного талановитого гравця, у якого немає практики в першій команді.

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
