Яремчук пропускає вирішальний матч Ліги чемпіонів

Роман Яремчук перед матчем. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Форвард збірної України та "Олімпіакоса" Роман Яремчук не допоможе своїй команді у виїзному матчі Ліги чемпіонів. У кінцевому турі групового етапу турніру грецькій команді необхідно перемагати.

Суперником "Олімпіакоса" стане амстердамський "Аякс", повідомляє Gazzetta.gr.

Реклама

Читайте також:

Поєдинок із суперником із Нідерландів стане ключовим для греків у боротьбі за вихід у плей-оф турніру. У нападника виникли проблеми з ногою, через які він не вирушив із командою на гру в Амстердам. Характер ушкодження та можливі терміни відновлення українського футболіста наразі не розкриваються.

Роман Яремчук на полі. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Важливий матч для команди Менділібара

Яремчук не має стабільного місця в складі "Олімпіакоса", але часто виходить на заміну і записує на свій рахунок результативні дії. У сезоні 2025/2026 Роман зіграв 15 матчів у всіх сезонах, у яких забив 4 голи та зробив 1 результативну передачу.

Зустріч з "Аяксом" має вирішальне значення для "Олімпіакос". Перед останнім туром команда Яремчука посідає 24 місце в таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. Це остання позиція, що дає право на вихід у плей-оф турніру.

Нагадаємо, колишній партнер Кріштіану Роналду по збірній Португалії закликав гравця піти з національної команди.

Лідер "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відмовився від ідеї повернення до "Барселони" та обрав дату завершення кар'єри.