Главная Спорт Левченко начала сезон с золотой медали на престижном турнире

Левченко начала сезон с золотой медали на престижном турнире

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 22:18
Левченко выиграла старт сезона в Коттбусе с результатом 1,94 м
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Зимний легкоатлетический сезон начала украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко. Легкоатлетка открыла год выступлением на международном турнире в немецком Коттбусе.

Первый старт в сезоне принес Левченко победу, сообщило "Суспільне".

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Левченко начала год с хорошим результатом

Соревнования Юлия Левченко начала с высоты 1,75 м, которую взяла с первой попытки. Далее она вместе с другими участницами преодолела планку 1,80 м. На высоте 1,84 м борьбу прекратили две спортсменки.

Высота 1,88 м фактически сформировала призовую тройку — ее покорили только Левченко и немецкие прыгуньи Имке Оннен и Бьянка Стихлинг.

На высоте 1,91 м Левченко снова была безошибочной, тогда как одна из конкуренток завершила выступления. Кульминацией турнира стала планка 1,94 м, которую смогла преодолеть только украинская легкоатлетка. Именно этот результат принес ей итоговую победу.

Результаты турнира в Коттбусе:

  1. Юлия Левченко (Украина) — 1,94 м
  2. Имке Оннен (Германия) — 1,91 м
  3. Бьянка Стихлинг (Германия) — 1,88 м

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
