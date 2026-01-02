Рома может арендовать Салаха у Ливерпуля до конца сезона

Мохамед Салах. Фото: Reuters

Єгипетська зірка футболу Мохамед Салах невдовзі має покинути "Ліверпуль". Крім давніх варіантів із клубами Саудівської Аравії, у нього також є варіанти в Європі.

Салах може повернутися у Серію А, повідомив портал Tuttomercatoweb.

Салах може повернутися у свій старий клуб

У італійській "Ромі" вивчають варіант короткострокового підсилення атакувальної лінії за рахунок форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха. Римський клуб зацікавлений саме в оренді єгиптянина до завершення поточного сезону.

Англійський клуб наразі не розглядає повноцінний трансфер 33-річного гравця та готовий говорити лише про тимчасовий перехід футболіста. Такий формат потенційно влаштовує "Рому", однак ключовим стримувальним фактором залишається фінансова сторона питання.

Річна зарплата Салаха становить близько 24 мільйонів євро без урахування податків, що є серйозним навантаженням для бюджету римлян. Саме через це переговори можуть ускладнитися, якщо "Ліверпуль" не погодиться взяти на себе частину виплат.

У поточному сезоні Салах зіграв 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив п’ять голів та віддав чотири результативні передачі. Водночас у грудні 2025 року він жодного разу не з’являвся у стартовому складі "Ліверпуля" та раніше публічно пішов на конфлікт із головним тренером і керівництвом клубу.

