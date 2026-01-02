Видео
Салах близок к тому, чтобы стать одноклубником Довбика

Салах близок к тому, чтобы стать одноклубником Довбика

Дата публикации 2 января 2026 08:40
Рома может арендовать Салаха у Ливерпуля до конца сезона
Мохамед Салах. Фото: Reuters

Египетская звезда футбола Мохамед Салах вскоре должен покинуть "Ливерпуль". Кроме давних вариантов с клубами Саудовской Аравии, у него также есть варианты в Европе.

Салах может вернуться в Серию А, сообщил портал Tuttomercatoweb.

Салах может вернуться в свой старый клуб

В итальянской "Роме" изучают вариант краткосрочного усиления атакующей линии за счет форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Римский клуб заинтересован именно в аренде египтянина до завершения текущего сезона.

Английский клуб пока не рассматривает полноценный трансфер 33-летнего игрока и готов говорить лишь о временном переходе футболиста. Такой формат потенциально устраивает "Рому", однако ключевым сдерживающим фактором остается финансовая сторона вопроса.

Годовая зарплата Салаха составляет около 24 миллионов евро без учета налогов, что является серьезной нагрузкой для бюджета римлян. Именно из-за этого переговоры могут осложниться, если "Ливерпуль" не согласится взять на себя часть выплат.

В текущем сезоне Салах сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В то же время в декабре 2025 года он ни разу не появлялся в стартовом составе "Ливерпуля" и ранее публично пошел на конфликт с главным тренером и руководством клуба.

Футбол трансферы Ливерпуль Мохамед Салах АПЛ ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
