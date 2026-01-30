Відео
Головна Спорт Сабо пояснив чому Забарному важко в ПСЖ

Сабо пояснив чому Забарному важко в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 08:41
Сабо заступився за Забарного на тлі критики захисника
Ілля Забарний працює на тренуванні. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Колишній головний тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо висловився про непростий період у кар'єрі захисника "ПСЖ" Іллі Забарного. Різка критика з боку французьких експертів пов'язана не стільки з рівнем футболіста, скільки з обставинами, в яких він опинився після переходу.

Сабо пояснив, як Забарний може вийти на новий рівень, повідомляє "Український футбол".

Авторитетний експерт зауважив, що в "Борнмуті" український футболіст почувався частиною команди, тоді як у Парижі середовище зовсім інше. Тиск, очікування та конкуренція вищі, а будь-яка помилка швидко стає предметом обговорень, особливо коли йдеться про дорогий трансфер.

Илья Забарный
Маркіньйос (ліворуч) та Ілля Забарний. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Справа не тільки в помилках Забарного

На думку Сабо, ключова проблема криється у відсутності стабільності. Тренер звернув увагу на ситуацію з ігровим часом Забарного і на те, що в "ПСЖ" уже є сформований лідер оборони, капітан Маркіньйос. Бразилець має великий авторитет у роздягальні. У поточному сезоні українець провів 24 матчі та забив один м'яч, але повноцінної довіри тренерського штабу, на думку Сабо, поки що не отримав.

"Якщо ти береш гравця за великі гроші, він має грати, а не сидіти в очікуванні. Коли футболіст то виходить, то залишається поза складом, стабільності не буде. Я вважаю Забарного хорошим захисником, але без постійної практики спад неминучий", — сказав Сабо.

спорт футбол ПСЖ Ілля Забарний Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
