Як Мілевський та Мудрик відреагували на гол Трубіна в ЛЧ

Анатолій Трубін відпрацював не тільки в атаці, а й в обороні. Фото: Reuters/Pedro Nunes

У завершальному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" здобула перемогу над мадридським "Реалом" та увірвалася до плей-оф турніру. Голкіпер Анатолій Трубін встановив історичне досягнення в цьому поєдинку.

Відомі українські футболісти Артем Мілевський та Михайло Мудрик прокоментували гол воротаря в соціальних мережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Анатолій Трубін забив четвертий гол "Бенфіки" у ворота "Реала", і саме цей м'яч допоміг португальцям посісти 24 місце в загальній турнірній таблиці. Це дає їм змогу зберегти присутність у турнірі та готуватися до поєдинків плей-оф.

Реакція Мудрика на повідомлення Трубіна. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Реакції Мілевського та Мудрика

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський дивився поєдинок "орлів" та "бланкос". Після того як голкіпер оформив історичний гол, ексфорвард "Динамо" не зумів утриматися від нецензурної лексики, яка в цьому випадку означала найвищий ступінь захоплення.

"Б***ь, що це було, хлопці, б***ь?! Е-мае! Трубін головою, блін! Ахаха!", — заявив Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Колишній партнер Анатолія Трубіна по "Шахтарю" Михайло Мудрик виявився більш винахідливим у вираженні емоцій. Він відреагував на допис голкіпера в Instagram та написав англійською мовою: "Орел нарешті злетів".

Також під дописом Трубіна залишили реакції футболісти Олександр Сваток, Іван Калюжний та Олександр Караваєв.

