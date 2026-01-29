Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мудрик та Мілевський оцінили успіх Трубіна в Лізі чемпіонів

Мудрик та Мілевський оцінили успіх Трубіна в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 11:45
Як Мілевський та Мудрик відреагували на гол Трубіна в ЛЧ
Анатолій Трубін відпрацював не тільки в атаці, а й в обороні. Фото: Reuters/Pedro Nunes

У завершальному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" здобула перемогу над мадридським "Реалом" та увірвалася до плей-оф турніру. Голкіпер Анатолій Трубін встановив історичне досягнення в цьому поєдинку.

Відомі українські футболісти Артем Мілевський та Михайло Мудрик прокоментували гол воротаря в соціальних мережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Анатолій Трубін забив четвертий гол "Бенфіки" у ворота "Реала", і саме цей м'яч допоміг португальцям посісти 24 місце в загальній турнірній таблиці. Це дає їм змогу зберегти присутність у турнірі та готуватися до поєдинків плей-оф.

Анатолий Трубин
Реакція Мудрика на повідомлення Трубіна. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Реакції Мілевського та Мудрика

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський дивився поєдинок "орлів" та "бланкос". Після того як голкіпер оформив історичний гол, ексфорвард "Динамо" не зумів утриматися від нецензурної лексики, яка в цьому випадку означала найвищий ступінь захоплення.

"Б***ь, що це було, хлопці, б***ь?! Е-мае! Трубін головою, блін! Ахаха!",  — заявив Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Колишній партнер Анатолія Трубіна по "Шахтарю" Михайло Мудрик виявився більш винахідливим у вираженні емоцій. Він відреагував на допис голкіпера в Instagram та написав англійською мовою: "Орел нарешті злетів".

Також під дописом Трубіна залишили реакції футболісти Олександр Сваток, Іван Калюжний та Олександр Караваєв.

Нагадаємо, на Кріштіану Роналду чинять тиск з метою змусити його піти зі збірної Португалії.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала винятковий результат на міжнародному турнірі в Німеччині.

спорт Ліга чемпіонів Артем Мілевський Михайло Мудрик Бенфіка Анатолій Трубін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації