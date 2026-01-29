Видео
Україна
Видео

Главная Спорт Мудрик и Милевский оценили успех Трубина в Лиге чемпионов

Мудрик и Милевский оценили успех Трубина в Лиге чемпионов

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 11:45
Как Милевский и Мудрик отреагировали на гол Трубина в ЛЧ
Анатолий Трубин отработал не только в атаке, но и в обороне. Фото: Reuters/Pedro Nunes

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" одержала победу над мадридским "Реалом" и ворвалась в плей-офф турнира. Голкипер Анатолий Трубин установил историческое достижение в этом поединке. 

Известные украинские футболисты Артем Милевский и Михаил Мудрик прокомментировали гол вратаря в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Анатолий Трубин забил четвертый гол "Бенфики" в ворота "Реала", и именно этот мяч помог португальцам занять 24 место в общей турнирной таблице. Это позволяем им сохранить присутствие в турнире и готовиться к поединкам плей-офф. 

Анатолий Трубин
Реакция Мудрика на сообщение Трубина. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Реакции Милевского и Мудрика 

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский смотрел поединок "орлов" и "бланкос". После того как голкипер оформил исторический гол, экс-форвард "Динамо" не сумел удержаться от нецензурной лексики, которая в данном случае означала высшую степень восхищения. 

"Б***ь, что это было, парни, б***ь?! Е-мае! Трубин головой, блин! Ахаха!", — заявил Милевский в своем Telegram-канале. 

Бывший партнер Анатолий Трубина по "Шахтеру" Михаил Мудрик оказался более изобретательным в выражении эмоций. Он отреагировал на сообщение голкипера в Instagram и написал на английском языке: "Орел наконец-то взлетел". 

Также под сообщением Трубина оставили реакции футболисты Александр Сваток, Иван Калюжный и Александр Караваев. 

Напомним, на Криштиану Роналду оказывают давление с целью заставить его уйти из сборной Португалии. 

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала впечатляющий результат на международном турнире в Германии. 

спорт Лига чемпионов Артем Милевский Михаил Мудрик Бенфика Анатолий Трубин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
