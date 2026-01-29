Как Милевский и Мудрик отреагировали на гол Трубина в ЛЧ

Мудрик и Милевский оценили успех Трубина в Лиге чемпионов
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" одержала победу над мадридским "Реалом" и ворвалась в плей-офф турнира. Голкипер Анатолий Трубин установил историческое достижение в этом поединке.
Известные украинские футболисты Артем Милевский и Михаил Мудрик прокомментировали гол вратаря в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE.
Анатолий Трубин забил четвертый гол "Бенфики" в ворота "Реала", и именно этот мяч помог португальцам занять 24 место в общей турнирной таблице. Это позволяем им сохранить присутствие в турнире и готовиться к поединкам плей-офф.
Реакции Милевского и Мудрика
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский смотрел поединок "орлов" и "бланкос". После того как голкипер оформил исторический гол, экс-форвард "Динамо" не сумел удержаться от нецензурной лексики, которая в данном случае означала высшую степень восхищения.
"Б***ь, что это было, парни, б***ь?! Е-мае! Трубин головой, блин! Ахаха!", — заявил Милевский в своем Telegram-канале.
Бывший партнер Анатолий Трубина по "Шахтеру" Михаил Мудрик оказался более изобретательным в выражении эмоций. Он отреагировал на сообщение голкипера в Instagram и написал на английском языке: "Орел наконец-то взлетел".
Также под сообщением Трубина оставили реакции футболисты Александр Сваток, Иван Калюжный и Александр Караваев.
