Трубин своим невероятным голом вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов

Трубин забил дебютный гол в Лиге чемпионов и вывел Бенфику в плей-офф
В рамках восьмого тура группового раунда Лиги чемпионов "Бенфика" принимала мадридский "Реал". С первых минут в составе португальцев на поле вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Победный гол, который вывел "Бенфику" в плей-офф, забил вратарь Трубин, сообщил портал Новини.LIVE.
Невероятный гол Трубина
"Реал" активнее начал встречу и длительное время контролировал мяч. Это позволило реализовать преимущество — после затяжной атаки Марко Асенсио навесил на дальнюю штангу, где Килиан Мбаппе выиграл воздух и головой открыл счет.
Впрочем, еще до перерыва инициатива перешла к "Бенфике". Хозяева сравняли после быстрой контратаки, когда Павлидис прорвался по правому флангу и выполнил подачу, которую Андреас Шельдеруп замкнул ударом головой между ног Тибо Куртуа.
В компенсированное время к первому тайму лиссабонцы вышли вперед — после углового Орельен Чуамени нарушил правила против Николаса Отаменди, а Павлидис уверенно реализовал пенальти.
После перерыва "Бенфика" продолжила давить, ведь для выхода в плей-офф ей была нужна убедительная победа с разницей в два гола.
На 54-й минуте Шельдеруп оформил дубль, сместившись с фланга в центр и пробив в ближний угол. Испанцы быстро сократили отставание: Арда Гюлер вывел Мбаппе на ударную позицию, и француз в одно касание переиграл голкипера.
Концовка матча была очень интересной. В добавленное время Асенсио получил вторую желтую карточку и оставив "Реал" в меньшинстве, а затем за споры с арбитром был удален Родриго — мадридцы доигрывали вдевятером. Обеим командам нужно было забивать: "Бенфике" — для попадания в плей-офф, "Реалу" — для борьбы за топ-8.
Развязка наступила на последних секундах матча. После стандарта все игроки "Бенфики", включая вратаря Анатолия Трубина, пошли в штрафную площадку. Подачу Фредрика Аурснеса замкнул Трубин ударом головой, установив окончательный счет 4:2.
Эта победа позволила "Бенфике" финишировать 24-й и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Бенфика — Реал Мадрид 4:2
Голы: Шельдеруп, 37, 54, Павлидис, 45+5 (пен), Трубин, 90+8 — Мбаппе, 30, 58
