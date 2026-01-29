Трубін своїм неймовірним голом вивів Бенфіку в плей-оф Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

В рамках восьмого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" приймала мадридський "Реал". З перших хвилин у складі португальців на поле вийшли українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Переможний гол, який вивів "Бенфіку" в плей-оф, забив воротар Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.

Неймовірний гол Трубіна

"Реал" активніше розпочав зустріч і тривалий час контролював м’яч. Це дозволило реалізувати перевагу: після затяжної атаки Марко Асенсіо навісив на дальню стійку, де Кіліан Мбаппе виграв боротьбу в повітрі й ударом головою відкрив рахунок.

Втім, ще до перерви ініціатива перейшла до "Бенфіки". Господарі зрівняли після швидкої контратаки — Павлідіс прорвався правим флангом і виконав подачу, яку Андреас Шельдеруп замкнув ударом головою між ніг Тібо Куртуа.

У компенсований час першого тайму лісабонці вийшли вперед. Після подачі з кутового Орельєн Чуамені порушив правила проти Ніколаса Отаменді, а Павлідіс упевнено реалізував пенальті.

Після перерви "Бенфіка" продовжила тиснути, адже для виходу до плей-оф їй була потрібна перемога з різницею щонайменше у два м’ячі.

На 54-й хвилині Шельдеруп оформив дубль, змістившись із флангу в центр і пробивши в ближній кут. Іспанці швидко скоротили відставання: Арда Гюлер вивів Мбаппе на ударну позицію, і француз в один дотик переграв голкіпера.

Кінцівка матчу вийшла надзвичайно напруженою. У доданий час Асенсіо отримав другу жовту картку й залишив "Реал" у меншості. Згодом за суперечки з арбітром було вилучено Родріго — мадридці догравали вдев’ятьох. Обом командам потрібно було забивати: "Бенфіці" — для виходу до плей-оф, "Реалу" — для боротьби за топ-8.

Розв’язка настала на останніх секундах матчу. Після стандарту всі гравці "Бенфіки", включно з воротарем Анатолієм Трубіним, пішли в штрафний майданчик. Подачу Фредріка Аурснеса ударом головою замкнув Трубін, встановивши остаточний рахунок 4:2.

Гол Анатолія Трубіна. Фото: Reuters

Ця перемога дозволила "Бенфіці" фінішувати 24-ю та вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2

Голи: Шельдеруп, 37, 54, Павлідіс, 45+5 (пен), Трубін, 90+8 — Мбаппе, 30, 58

