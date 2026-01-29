Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Трубін забив дебютний гол в Лізі чемпіонів і вивів Бенфіку в плей-оф

Трубін забив дебютний гол в Лізі чемпіонів і вивів Бенфіку в плей-оф

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 01:30
Трубін своїм неймовірним голом вивів Бенфіку в плей-оф Ліги чемпіонів
Анатолій Трубін. Фото: Reuters

В рамках восьмого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" приймала мадридський "Реал". З перших хвилин у складі португальців на поле вийшли українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Переможний гол, який вивів "Бенфіку" в плей-оф, забив воротар Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Неймовірний гол Трубіна

"Реал" активніше розпочав зустріч і тривалий час контролював м’яч. Це дозволило реалізувати перевагу: після затяжної атаки Марко Асенсіо навісив на дальню стійку, де Кіліан Мбаппе виграв боротьбу в повітрі й ударом головою відкрив рахунок.

Втім, ще до перерви ініціатива перейшла до "Бенфіки". Господарі зрівняли після швидкої контратаки — Павлідіс прорвався правим флангом і виконав подачу, яку Андреас Шельдеруп замкнув ударом головою між ніг Тібо Куртуа.

У компенсований час першого тайму лісабонці вийшли вперед. Після подачі з кутового Орельєн Чуамені порушив правила проти Ніколаса Отаменді, а Павлідіс упевнено реалізував пенальті.

Після перерви "Бенфіка" продовжила тиснути, адже для виходу до плей-оф їй була потрібна перемога з різницею щонайменше у два м’ячі.

На 54-й хвилині Шельдеруп оформив дубль, змістившись із флангу в центр і пробивши в ближній кут. Іспанці швидко скоротили відставання: Арда Гюлер вивів Мбаппе на ударну позицію, і француз в один дотик переграв голкіпера.

Кінцівка матчу вийшла надзвичайно напруженою. У доданий час Асенсіо отримав другу жовту картку й залишив "Реал" у меншості. Згодом за суперечки з арбітром було вилучено Родріго — мадридці догравали вдев’ятьох. Обом командам потрібно було забивати: "Бенфіці" — для виходу до плей-оф, "Реалу" — для боротьби за топ-8.

Розв’язка настала на останніх секундах матчу. Після стандарту всі гравці "Бенфіки", включно з воротарем Анатолієм Трубіним, пішли в штрафний майданчик. Подачу Фредріка Аурснеса ударом головою замкнув Трубін, встановивши остаточний рахунок 4:2.

Анатолий Трубин
Гол Анатолія Трубіна. Фото: Reuters

Ця перемога дозволила "Бенфіці" фінішувати 24-ю та вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2

Голи: Шельдеруп, 37, 54, Павлідіс, 45+5 (пен), Трубін, 90+8 — Мбаппе, 30, 58

Нагадаємо, колишній партнер Кріштіану Роналду в збірній Португалії розповів про проблеми форварда в команді.

Також раніше українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла престижний турнір.

футбол Ліга чемпіонів Анатолій Трубін Георгій Судаков єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації