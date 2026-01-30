В Одессе из-за атаки РФ пострадал известный футбольный тренер

Известный тренер попал в реанимацию после удара по Одессе
Одесса пережила еще одну тяжелую ночь полномасштабной войны. После сигнала воздушной тревоги город подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.
По предварительным данным, на Одессу летели около 50 дронов-камикадзе, которые заходили на цель группами, сообщает Sport.ua.
Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить значительную часть БПЛА, однако избежать прилетов не удалось. Удары пришлись преимущественно по жилым кварталам, в результате чего в разных районах города были разрушены и серьезно повреждены многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Среди пострадавших оказался известный футбольный тренер
Одной из жертв очередной атаки россиян оказался бывший игрок и тренер одесского СКА, экс-наставник СК "Одесса" и "Полиграфтехники" Сергей Марусин. Обломки дрона попали в нижние этажи девятиэтажного дома, после чего начался пожар. Квартира Марусина находилась на седьмом этаже, и из-за закрытого выхода на крышу он вместе с другими жильцами оказался в дымовой ловушке.
Спасатели эвакуировали Марусина по пожарной лестнице в наполовину бессознательном состоянии из-за отравления дымом. Его срочно доставили в одну из больниц Одессы, где он находится в реанимации ожогового отделения.
Напомним, в киевском "Динамо" появился молодой тренер, который успел поработать в "Полесье".
Известный футболист Криштиану Роналду был подвергнут критике из-за нежелания уходить на пенсию.
Читайте Новини.LIVE!