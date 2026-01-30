Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный тренер попал в реанимацию после удара по Одессе

Известный тренер попал в реанимацию после удара по Одессе

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 16:07
В Одессе из-за атаки РФ пострадал известный футбольный тренер
Тренер Сергей Марусин. Фото: Wikipedia

Одесса пережила еще одну тяжелую ночь полномасштабной войны. После сигнала воздушной тревоги город подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. 

По предварительным данным, на Одессу летели около 50 дронов-камикадзе, которые заходили на цель группами, сообщает Sport.ua

Реклама
Читайте также:

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить значительную часть БПЛА, однако избежать прилетов не удалось. Удары пришлись преимущественно по жилым кварталам, в результате чего в разных районах города были разрушены и серьезно повреждены многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. 

Сергей Марусин
Сергей Марусин за работой. Фото: odessa-sport

Среди пострадавших оказался известный футбольный тренер

Одной из жертв очередной атаки россиян оказался бывший игрок и тренер одесского СКА, экс-наставник СК "Одесса" и "Полиграфтехники" Сергей Марусин. Обломки дрона попали в нижние этажи девятиэтажного дома, после чего начался пожар. Квартира Марусина находилась на седьмом этаже, и из-за закрытого выхода на крышу он вместе с другими жильцами оказался в дымовой ловушке.

Спасатели эвакуировали Марусина по пожарной лестнице в наполовину бессознательном состоянии из-за отравления дымом. Его срочно доставили в одну из больниц Одессы, где он находится в реанимации ожогового отделения.

Напомним, в киевском "Динамо" появился молодой тренер, который успел поработать в "Полесье". 

Известный футболист Криштиану Роналду был подвергнут критике из-за нежелания уходить на пенсию. 

Одесса спорт футбол тренер война в Украине Сергей Марусин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации