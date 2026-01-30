В Одессе из-за атаки РФ пострадал известный футбольный тренер

Тренер Сергей Марусин. Фото: Wikipedia

Одесса пережила еще одну тяжелую ночь полномасштабной войны. После сигнала воздушной тревоги город подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.

По предварительным данным, на Одессу летели около 50 дронов-камикадзе, которые заходили на цель группами, сообщает Sport.ua.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить значительную часть БПЛА, однако избежать прилетов не удалось. Удары пришлись преимущественно по жилым кварталам, в результате чего в разных районах города были разрушены и серьезно повреждены многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Сергей Марусин за работой. Фото: odessa-sport

Среди пострадавших оказался известный футбольный тренер

Одной из жертв очередной атаки россиян оказался бывший игрок и тренер одесского СКА, экс-наставник СК "Одесса" и "Полиграфтехники" Сергей Марусин. Обломки дрона попали в нижние этажи девятиэтажного дома, после чего начался пожар. Квартира Марусина находилась на седьмом этаже, и из-за закрытого выхода на крышу он вместе с другими жильцами оказался в дымовой ловушке.

Спасатели эвакуировали Марусина по пожарной лестнице в наполовину бессознательном состоянии из-за отравления дымом. Его срочно доставили в одну из больниц Одессы, где он находится в реанимации ожогового отделения.

