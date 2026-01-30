Відео
Реал може взяти реванш у Трубіна та Бенфіки в плей-офф Ліги чемпіонів

Реал може взяти реванш у Трубіна та Бенфіки в плей-офф Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 14:43
Жеребкування плей-оф ЛЧ — Бенфіка проти Реала та інші пари
Лідер "Реала" Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Pedro Rocha

У п'ятницю, 30 січня 2026 року, у Ньйоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. На цій стадії команди, які не пробилися напряму до 1/8 фіналу, отримали останній шанс залишитися в турнірі.

Уже за першими парами стало зрозуміло, що спокійних матчів тут не буде, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Анатолий Трубин
Анатолій Трубін після голу "Реалу". Фото: Reuters/Pedro Rocha

Одним із центральних протистоянь стала пара "Бенфіка" — "Реал", яка моментально привернула увагу вболівальників. Ці суперники лише декілька днів тому видали напружену дуель, яка завершилася перемогою португальців та голом Анатолія Трубіна на останніх хвилинах.

Робер Пирес
Робер Пірес взяв участь у жеребкуванні. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Усі пари плей-офф Ліги чемпіонів

Не менш напружений вигляд має дуель "Монако" з "ПСЖ", де зустрічаються команди з одного чемпіонату, які добре знають сильні та слабкі сторони одна одної. В інших парах плей-оф зійшлися "Ньюкасл" та "Карабах", "Ювентус" та "Галатасарай", "Інтер" та "Буде Глімт", а також "Атлетіко" проти "Брюгге".

Плей-офф Лиги чемпионов
Плей-офф Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА

Перші матчі плей-оф відбудуться 17 і 18 лютого, матчі-відповіді заплановано на 24 і 25 лютого. Переможці протистоянь вийдуть в 1/8 фіналу, де на них уже чекають клуби, які напряму пройшли груповий етап і отримали додатковий час на підготовку.

Нагадаємо, колишній португальський футболіст Маніше закликав Кріштіану Роналду покинути національну команду.

Колишній тренер "Буковини" та "Полісся" увійшов до тренерського штабу Ігоря Костюка в київському "Динамо".

спорт футбол УЄФА Ліга чемпіонів Реал Мадрид
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
