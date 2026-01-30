Жеребкування плей-оф ЛЧ — Бенфіка проти Реала та інші пари

Лідер "Реала" Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Pedro Rocha

У п'ятницю, 30 січня 2026 року, у Ньйоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. На цій стадії команди, які не пробилися напряму до 1/8 фіналу, отримали останній шанс залишитися в турнірі.

Уже за першими парами стало зрозуміло, що спокійних матчів тут не буде, повідомляє портал Новини.LIVE.

Анатолій Трубін після голу "Реалу". Фото: Reuters/Pedro Rocha

Одним із центральних протистоянь стала пара "Бенфіка" — "Реал", яка моментально привернула увагу вболівальників. Ці суперники лише декілька днів тому видали напружену дуель, яка завершилася перемогою португальців та голом Анатолія Трубіна на останніх хвилинах.

Робер Пірес взяв участь у жеребкуванні. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Усі пари плей-офф Ліги чемпіонів

Не менш напружений вигляд має дуель "Монако" з "ПСЖ", де зустрічаються команди з одного чемпіонату, які добре знають сильні та слабкі сторони одна одної. В інших парах плей-оф зійшлися "Ньюкасл" та "Карабах", "Ювентус" та "Галатасарай", "Інтер" та "Буде Глімт", а також "Атлетіко" проти "Брюгге".

Плей-офф Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА

Перші матчі плей-оф відбудуться 17 і 18 лютого, матчі-відповіді заплановано на 24 і 25 лютого. Переможці протистоянь вийдуть в 1/8 фіналу, де на них уже чекають клуби, які напряму пройшли груповий етап і отримали додатковий час на підготовку.

