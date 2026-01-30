Видео
Реал может взять реванш у Трубина и Бенфики в плей-офф Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 14:43
Жеребьевка плей-офф ЛЧ — Бенфика против Реала и другие пары
Лидер "Реала" Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Pedro Rocha

В пятницу, 30 января 2026 года, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. На этой стадии команды, не пробившиеся напрямую в 1/8 финала, получили последний шанс остаться в турнире.

Уже по первым парам стало понятно, что спокойных матчей здесь не будет, сообщает портал Новини.LIVE

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин после гола "Реалу". Фото: Reuters/Pedro Rocha

Одним из центральных противостояний стала пара "Бенфика" — "Реал", которая моментально привлекла внимание болельщиков. Эти соперники всего несколько дней назад выдали напряженную дуэль, которая завершилась победой португальцев и голом Анатолия Трубина на последних минутах. 

Робер Пирес
Робер Пирес принял участие в жеребьевке. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Все пары плей-офф Лиги чемпионов

Не менее напряженно выглядит дуэль "Монако" с "ПСЖ", где встречаются команды из одного чемпионата, хорошо знающие сильные и слабые стороны друг друга. В других парах плей-офф сошлись "Ньюкасл" и "Карабах", "Ювентус" и "Галатасарай", "Интер" и "Буде Глимт", а также "Атлетико" против "Брюгге".  

Плей-офф Лиги чемпионов
Плей-офф Лиги чемпионов. Фото: УЕФА

Первые матчи плей-офф пройдут 17 и 18 февраля, ответные встречи запланированы на 24 и 25 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут клубы, напрямую прошедшие групповой этап и получившие дополнительное время на подготовку. 

Напомним, бывший португальский футболист Манише призвал Криштиану Роналду покинуть национальную команду. 

Бывший тренер "Буковины" и "Полесья" вошел в тренерский штаб Игоря Костюка в киевском "Динамо". 

спорт футбол УЕФА Лига чемпионов Реал Мадрид
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
