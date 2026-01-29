Видео
Как Судаков отреагировал на спасительный гол Трубина — фото

Как Судаков отреагировал на спасительный гол Трубина — фото

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 09:41
Судаков с удивлением отреагировал на гол Трубина Реалу
Партнеры по "Бенфике" поздравляют Трубина. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин стал героем противостояния "Бенфики" и "Реала" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Именно он вывел португальскую команду в плей-офф турнира. 

Георгий Судаков на своей странице в Instagram выложил фотографию из раздевалки "орлов". 



Поединок "Бенфики" с "Реалом" украсил тур Лиги чемпионов, в котором все команды играли одновременно. Португальцы незадолго до финального свистка обыгрывали соперника со счетом 3:2, но этого было недостаточно для того, чтобы оказаться в числе лучших 24 команд турнира, которые примут участие в плей-офф. 

Подвиг Трубина и реакция Судакова 

Уже в компенсированное к матчу время главный тренер "Бенфики" погнал вперед своих подопечных. Даже вратарь Анатолия Трубин пошел в чужую штрафную. Именно он и откликнулся на передачу верхом, подставил голову под мяч и направил его в угол ворот Тибо Куртуа. 

Анатолий Трубин
Георгий Судаков (слева) и Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/sudakov_11/ 

Этот гол позволил "Бенфике" выйти в плей-офф, выбив "Марсель". Португальцы оказались лучше французов по дополнительным показателям. После решающего мяча партнеры по команде окружили счастливого Трубина, а после игры в раздевалке празднование продолжилось. 

Георгий Судаков провел на поле практически весь матч, а затем опубликовал фотографию, на которой обнимает Анатолия Трубина. "Ты серьезно?" — подписал снимок полузащитник, и добавил несколько эмодзи. 

Напомним, легендарному Криштиану Роналду посоветовали завершить карьеру в сборной Португалии перед ЧМ-2026. 

Легкоатлетка Юлия Левченко начала сезон с уверенной победы и важной заявки на будущее. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
