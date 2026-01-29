Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Як Судаков відреагував на рятівний гол Трубіна — фото

Як Судаков відреагував на рятівний гол Трубіна — фото

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 09:41
Судаков з подивом відреагував на гол Трубіна Реалу
Партнери з "Бенфіки" вітають Трубіна. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін став героєм протистояння "Бенфіки" та "Реала" в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Саме він вивів португальську команду в плей-оф турніру.

Георгій Судаков на своїй сторінці в Instagram виклав фотографію з роздягальні "орлів".

Реклама
Читайте також:

Поєдинок "Бенфіки" з "Реалом" прикрасив тур Ліги чемпіонів, у якому всі команди грали одночасно. Португальці незадовго до фінального свистка обігравали суперника з рахунком 3:2, але цього було недостатньо для того, щоб опинитися серед найкращих 24 команд турніру, які візьмуть участь у плей-офф.

Подвиг Трубіна та реакція Судакова

Уже в компенсований до матчу час головний тренер "Бенфіки" погнав уперед своїх підопічних. Навіть воротар Анатолія Трубін пішов у чужу штрафну. Саме він і відгукнувся на передачу верхи, підставив голову під м'яч та спрямував його в кут воріт Тібо Куртуа.

Анатолий Трубин
Георгій Судаков (ліворуч) та Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Цей гол дозволив "Бенфіці" вийти в плей-оф, вибивши "Марсель". Португальці виявилися кращими за французів за додатковими показниками. Після вирішального м'яча партнери по команді оточили щасливого Трубіна, а після гри в роздягальні святкування продовжилося.

Георгій Судаков провів на полі практично весь матч, а потім опублікував фотографію, на якій обіймає Анатолія Трубіна. "Ти серйозно?" — підписав знімок півзахисник, і додав кілька емодзі.

Нагадаємо, легендарному Кріштіану Роналду порадили завершити кар'єру в збірній Португалії перед ЧС-2026.

Легкоатлетка Юлія Левченко розпочала сезон з упевненої перемоги та важливої заявки на майбутнє.

спорт футбол Ліга чемпіонів Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації