Судаков з подивом відреагував на гол Трубіна Реалу

Партнери з "Бенфіки" вітають Трубіна. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін став героєм протистояння "Бенфіки" та "Реала" в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Саме він вивів португальську команду в плей-оф турніру.

Георгій Судаков на своїй сторінці в Instagram виклав фотографію з роздягальні "орлів".

Поєдинок "Бенфіки" з "Реалом" прикрасив тур Ліги чемпіонів, у якому всі команди грали одночасно. Португальці незадовго до фінального свистка обігравали суперника з рахунком 3:2, але цього було недостатньо для того, щоб опинитися серед найкращих 24 команд турніру, які візьмуть участь у плей-офф.

Подвиг Трубіна та реакція Судакова

Уже в компенсований до матчу час головний тренер "Бенфіки" погнав уперед своїх підопічних. Навіть воротар Анатолія Трубін пішов у чужу штрафну. Саме він і відгукнувся на передачу верхи, підставив голову під м'яч та спрямував його в кут воріт Тібо Куртуа.

Георгій Судаков (ліворуч) та Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Цей гол дозволив "Бенфіці" вийти в плей-оф, вибивши "Марсель". Португальці виявилися кращими за французів за додатковими показниками. Після вирішального м'яча партнери по команді оточили щасливого Трубіна, а після гри в роздягальні святкування продовжилося.

Георгій Судаков провів на полі практично весь матч, а потім опублікував фотографію, на якій обіймає Анатолія Трубіна. "Ти серйозно?" — підписав знімок півзахисник, і додав кілька емодзі.

