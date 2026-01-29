Трубін прокоментував гол Реалу, завдяки якому увійшов в історію Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

В рамках восьмого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" обіграла мадридський "Реал" з рахунком 4:2. Різниця в два голи, яку забезпечив гол воротаря Анатолія Трубіна, дозволила португальцям пройти в плей-оф ЛЧ та не пустила суперника в Топ-8.

Після гри Трубін в Instagram відреагував на свій гол "Реалу".

Трубін почав забивати

"Бенфіка" в кінцівці матчу вела з рахунком 3:2 у грі проти "Реала". Цього результату було недостатньо для виходу до плей-оф Ліги чемпіонів, тому на восьмій доданій хвилині під час штрафного з правого флангу на стандарт пішов воротар Анатолій Трубін.

Фредрік Аурснес виконав подачу зі штрафного точно на голову Трубіна, який ударом головою переграв Тібо Куртуа.

Після матчу українець опублікував сторіс у соцмережах, обмежившись емоційним підписом без додаткових пояснень. Також Трубін додав фото м’яча, яким було забито вирішальний гол у компенсований час зустрічі.

"Без слів..." — написав Трубін.

Забитий м’яч став історичним досягненням для українського голкіпера. Трубін увійшов до вкрай обмеженого кола воротарів, яким вдавалося відзначитися голом у матчах Ліги чемпіонів, і став лише п’ятим голкіпером в історії турніру з таким досягненням.

