Трубин отреагировал на свой гол в Лиге чемпионов

Трубин отреагировал на свой гол в Лиге чемпионов

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 07:44
Трубин прокомментировал гол Реала, благодаря которому вошел в историю Лиги чемпионов
Анатолий Трубин. Фото: Reuters

В рамках восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" обыграла мадридский "Реал" со счетом 4:2. Разница в два гола, которую обеспечил гол вратаря Анатолия Трубина, позволила португальцам пройти в плей-офф ЛЧ и не пустила соперника в Топ-8.

После игры Трубин в Instagram отреагировал на свой гол "Реалу".

"Бенфика" в концовке матча вела со счетом 3:2 в игре против "Реала". Этого результата было недостаточно для выхода в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому на восьмой добавленной минуте во время штрафного с правого фланга на стандарт пошел вратарь Анатолий Трубин.

Фредрик Аурснес выполнил подачу со штрафного точно на голову Трубина, который ударом головой переиграл Тибо Куртуа.

После матча украинец опубликовал сторис в соцсетях, ограничившись эмоциональной подписью без дополнительных объяснений. Также Трубин добавил фото мяча, которым был забит решающий гол в компенсированное время встречи.

"Без слов...", — написал Трубин.

Забитый мяч стал историческим достижением для украинского голкипера. Трубин вошел в крайне ограниченный круг вратарей, которым удавалось отличиться голом в матчах Лиги чемпионов, и стал лишь пятым голкипером в истории турнира с таким достижением.

футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Бенфика Анатолий Трубин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
