Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шакур Стивесон уверенно победил Теофимо Лопеса

Шакур Стивесон уверенно победил Теофимо Лопеса

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 09:40
Стивенсон победил Лопеса и отобрал у него титул WBO в новом весе
Шакур Стивенсон против Теофимо Лопеса. Фото: Getty Images

В Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден" состоялось большое боксерское шоу, на которое были распроданы все билеты. В главном событии вечера чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес защищал титул в бою против Шакура Стивенсона.

По итогам 12 раундов победу одержал Стивенсон, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как прошел бой Лопес — Стивенсон

С первых минут поединка Стивенсон взял инициативу на себя, работая первым номером и активно используя джеб.

Уже во втором раунде джебы начали дополняться более мощными ударами. Именно с этого момента у Теофимо Лопеса появились проблемы, ведь он пытался действовать на контратаках и заметно уступал сопернику в скорости.

В шестом раунде Лопес получил рассечение, что еще больше осложнило для него ход боя. После экватора поединка Теофимо был вынужден активнее идти вперед, поскольку Стивенсон уверенно контролировал ход встречи.

Активности Лопеса хватило лишь на два раунда, после чего Шакур снова вернул себе инициативу и начал действовать первым номером.

По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Стивенсону со счетом 119-109, 119-109, 119-109.

Напомним, за Николая Шапаренко испанская "Жирона" предлагала "Динамо" очень маленькую сумму.

В нидерландский "Аякс" перешел игрок сборной Украины Александр Зинченко.

бокс Теофимо Лопес Шакур Стивенсон профессиональный бокс боксер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации