Стивенсон победил Лопеса и отобрал у него титул WBO в новом весе

Шакур Стивенсон против Теофимо Лопеса. Фото: Getty Images

В Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден" состоялось большое боксерское шоу, на которое были распроданы все билеты. В главном событии вечера чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес защищал титул в бою против Шакура Стивенсона.

По итогам 12 раундов победу одержал Стивенсон, сообщил портал Новини.LIVE.

Shakur Stevenson почти роняет Teofimo Lopez в 4-м pic.twitter.com/nCUoZoWhAb - Mayhem (@BlameMayhem) 1 февраля 2026 года

Как прошел бой Лопес — Стивенсон

С первых минут поединка Стивенсон взял инициативу на себя, работая первым номером и активно используя джеб.

Уже во втором раунде джебы начали дополняться более мощными ударами. Именно с этого момента у Теофимо Лопеса появились проблемы, ведь он пытался действовать на контратаках и заметно уступал сопернику в скорости.

В шестом раунде Лопес получил рассечение, что еще больше осложнило для него ход боя. После экватора поединка Теофимо был вынужден активнее идти вперед, поскольку Стивенсон уверенно контролировал ход встречи.

Активности Лопеса хватило лишь на два раунда, после чего Шакур снова вернул себе инициативу и начал действовать первым номером.

По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Стивенсону со счетом 119-109, 119-109, 119-109.

