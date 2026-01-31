Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лідер збірної України став гравцем клубу, що виграв чотири Ліги чемпіонів

Лідер збірної України став гравцем клубу, що виграв чотири Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 12:02
Зінченко перейшов з Арсеналу до Аякса
Олександр Зінченко разом з іншими гравцями збірної. Фото: УАФ

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко вдруге за сезон змінив команду. Гравець "Арсеналу" першу половину сезону провів у "Ноттінгем Форест", однак клуб достроково розірвав угоду про оренду.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Зінченко підписав контракт з "Аяксом".

Реклама
Читайте також:
Александр Зинченко
Олександр Зінченко. Фото: УАФ

Що відомо про трансфер Зінченка

За інформацією Романо, український футболіст успішно пройшов медичне обстеження, після чого сторони погодили всі деталі угоди та офіційно підписали контракт.

Наразі відомо, що оформлення трансферу відбулося без ускладнень. "Арсенал" також підтвердив перехід, підписавши повний пакет документів. Сума трансферу склала 1,5 мільйона євро. Амстердамський клуб найближчим часом має офіційно оголосити про підписання гравця.

Зінченко виступав за "Арсенал" із 2022 року, коли перейшов до лондонського клубу з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро. За цей час він провів 98 матчів, забив три голи та віддав п’ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яку суму "Жирона" оцінила Миколу Шапаренка.

Також в Одесі відомий тренер постраждав в результаті російської атаки.

футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал українські легіонери (футбол) Аякс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації