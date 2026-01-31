Зінченко перейшов з Арсеналу до Аякса

Олександр Зінченко разом з іншими гравцями збірної. Фото: УАФ

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко вдруге за сезон змінив команду. Гравець "Арсеналу" першу половину сезону провів у "Ноттінгем Форест", однак клуб достроково розірвав угоду про оренду.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Зінченко підписав контракт з "Аяксом".

Реклама

Читайте також:

Олександр Зінченко. Фото: УАФ

Що відомо про трансфер Зінченка

За інформацією Романо, український футболіст успішно пройшов медичне обстеження, після чого сторони погодили всі деталі угоди та офіційно підписали контракт.

Наразі відомо, що оформлення трансферу відбулося без ускладнень. "Арсенал" також підтвердив перехід, підписавши повний пакет документів. Сума трансферу склала 1,5 мільйона євро. Амстердамський клуб найближчим часом має офіційно оголосити про підписання гравця.

Зінченко виступав за "Арсенал" із 2022 року, коли перейшов до лондонського клубу з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро. За цей час він провів 98 матчів, забив три голи та віддав п’ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яку суму "Жирона" оцінила Миколу Шапаренка.

Також в Одесі відомий тренер постраждав в результаті російської атаки.