Зинченко перешел из Арсенала в Аякс

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко второй раз за сезон сменил команду. Игрок "Арсенала" первую половину сезона провел в "Ноттингем Форест", однако клуб досрочно расторг соглашение об аренде.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Зинченко подписал контракт с "Аяксом".

Что известно о трансфере Зинченко

По информации Романо, украинский футболист успешно прошел медицинское обследование, после чего стороны согласовали все детали сделки и официально подписали контракт.

Известно, что оформление трансфера произошло без осложнений. "Арсенал" также подтвердил переход, подписав полный пакет документов. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Амстердамский клуб в ближайшее время должен официально объявить о подписании игрока.

Зинченко выступал за "Арсенал" с 2022 года, когда перешел в лондонский клуб из "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро. За это время он провел 98 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

