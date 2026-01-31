Видео
Україна
Видео

Лидер сборной Украины стал игроком клуба, выигравшего четыре Лиги чемпионов

Лидер сборной Украины стал игроком клуба, выигравшего четыре Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 12:02
Зинченко перешел из Арсенала в Аякс
Александр Зинченко вместе с другими игроками сборной. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко второй раз за сезон сменил команду. Игрок "Арсенала" первую половину сезона провел в "Ноттингем Форест", однако клуб досрочно расторг соглашение об аренде.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Зинченко подписал контракт с "Аяксом".

Читайте также:
Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: УАФ

Что известно о трансфере Зинченко

По информации Романо, украинский футболист успешно прошел медицинское обследование, после чего стороны согласовали все детали сделки и официально подписали контракт.

Известно, что оформление трансфера произошло без осложнений. "Арсенал" также подтвердил переход, подписав полный пакет документов. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Амстердамский клуб в ближайшее время должен официально объявить о подписании игрока.

Зинченко выступал за "Арсенал" с 2022 года, когда перешел в лондонский клуб из "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро. За это время он провел 98 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, в какую сумму "Жирона" оценила Николая Шапаренко.

Также в Одессе известный тренер пострадал в результате российской атаки.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
