Усик назвав те, що його хвилює більше за боксерську кар'єру

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився особистими переживаннями. Спортсмен розповів, про що думає останнім часом найчастіше.

За словами українського боксера, його думки давно вийшли за рамки спорту і не пов'язані з титулами або кар'єрними планами, повідомляє пресслужба "Полісся".

Потаємна мрія Усика

Український боксер зазначив, що те, що відбувається в країні, не дає змоги будувати звичайні мрії або загадувати щось наперед. Зараз для нього найважливіше не професійні цілі, а те, що відбувається з людьми навколо, і відчуття, що війна триває надто довго.

"Я не кажу про мрії, тому що зараз у мене є тільки одне бажання. Я хочу, щоб війна в Україні закінчилася якомога швидше. Усе, що відбувається з людьми у нас вдома, це страшно. Я думаю про це щодня", — зізнався Усик.

Чемпіон світу багато часу проводить в Україні, де і живе в той час, коли не готується до боїв. Ім'я його наступного суперника поки що не відоме. Не виключено, що Олександр Усик наступного разу вийде на ринг не раніше середини 2026 року.

