Головна Спорт Усик поділився потаємною мрією, не пов'язаною зі спортом

Усик поділився потаємною мрією, не пов'язаною зі спортом

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 14:05
Усик назвав те, що його хвилює більше за боксерську кар'єру
Олександр Усик під час інтерв'ю Фото: скриншот YouTube

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився особистими переживаннями. Спортсмен розповів, про що думає останнім часом найчастіше.

За словами українського боксера, його думки давно вийшли за рамки спорту і не пов'язані з титулами або кар'єрними планами, повідомляє пресслужба "Полісся".

Читайте також:

Потаємна мрія Усика

Український боксер зазначив, що те, що відбувається в країні, не дає змоги будувати звичайні мрії або загадувати щось наперед. Зараз для нього найважливіше не професійні цілі, а те, що відбувається з людьми навколо, і відчуття, що війна триває надто довго.

Александр Усик
Олександр Усик під час футбольного матчу. Фото: пресслужба "Полісся"

"Я не кажу про мрії, тому що зараз у мене є тільки одне бажання. Я хочу, щоб війна в Україні закінчилася якомога швидше. Усе, що відбувається з людьми у нас вдома, це страшно. Я думаю про це щодня", — зізнався Усик.

Чемпіон світу багато часу проводить в Україні, де і живе в той час, коли не готується до боїв. Ім'я його наступного суперника поки що не відоме. Не виключено, що Олександр Усик наступного разу вийде на ринг не раніше середини 2026 року.

Нагадаємо, відомому футболісту Кріштіану Роналду порадили якнайшвидше завершити кар'єру в збірній Португалії.

На міжнародному турнірі в Німеччині українська легкоатлетка Юлія Левченко встановила свій найкращий результат сезону.

