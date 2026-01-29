Видео
Україна
Главная Спорт Усик поделился сокровенной мечтой, не связанной со спортом

Усик поделился сокровенной мечтой, не связанной со спортом

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 14:05
Усик назвал то, что его волнует больше боксерской карьеры
Александр Усик во время интервью Фото: скриншот YouTube

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился личными переживаниями. Спортсмен рассказал, о чем думает в последнее время чаще всего.

По словам украинского боксера, его мысли давно вышли за рамки спорта и не связаны с титулами или карьерными планами, сообщает пресс-служба "Полесья".

Читайте также:

Сокровенная мечта Усика 

Украинский боксер отметил, что происходящее в стране не позволяет строить обычные мечты или загадывать что-то наперед. Сейчас для него важнее всего не профессиональные цели, а то, что происходит с людьми вокруг, и ощущение, что война продолжается слишком долго. 

Александр Усик
Александр Усик во время футбольного матча. Фото: пресс-служба "Полесья"

"Я не говорю о мечтах, потому что сейчас у меня есть только одно желание. Я хочу, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее. Все, что происходит с людьми у нас дома, это страшно. Я думаю об этом каждый день", — признался Усик. 

Чемпион мира много времени проводит в Украине, где и живет в то время, когда не готовится к боям. Имя его следующего соперника пока не известно. Не исключено, что Александр Усик в следующий раз выйдет на ринг не раньше середины 2026 года. 

Напомним, известному футболисту Криштиану Роналду посоветовали как можно скорее завершить карьеру в сборной Португалии. 

На международном турнире в Германии украинская легкоатлетка Юлия Левченко установила свой лучший результат сезона. 

спорт Александр Усик бокс война в Украине украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
