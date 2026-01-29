Усик назвал то, что его волнует больше боксерской карьеры

Александр Усик во время интервью Фото: скриншот YouTube

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился личными переживаниями. Спортсмен рассказал, о чем думает в последнее время чаще всего.

По словам украинского боксера, его мысли давно вышли за рамки спорта и не связаны с титулами или карьерными планами, сообщает пресс-служба "Полесья".

Сокровенная мечта Усика

Украинский боксер отметил, что происходящее в стране не позволяет строить обычные мечты или загадывать что-то наперед. Сейчас для него важнее всего не профессиональные цели, а то, что происходит с людьми вокруг, и ощущение, что война продолжается слишком долго.

Александр Усик во время футбольного матча. Фото: пресс-служба "Полесья"

"Я не говорю о мечтах, потому что сейчас у меня есть только одно желание. Я хочу, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее. Все, что происходит с людьми у нас дома, это страшно. Я думаю об этом каждый день", — признался Усик.

Чемпион мира много времени проводит в Украине, где и живет в то время, когда не готовится к боям. Имя его следующего соперника пока не известно. Не исключено, что Александр Усик в следующий раз выйдет на ринг не раньше середины 2026 года.

