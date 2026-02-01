Усик в Нью-Йорке проигнорировал россиянина Бетербиева во время вечера бокса

Усик не захотел здороваться с Бетербиевым, который поддерживает Кадырова
Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в Нью-Йорке посетил большой вечер бокса. В главном событии шоу Шакур Стивенсон победил Теофимо Лопеса.
Во время мероприятия с Александром произошел интересный эпизод, сообщил портал Новини.LIVE.
Усик не пожал руки россиянину
По прибытии на шоу Усик поздоровался с организатором боксерских вечеров из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, промоутером Эдди Хирном и их окружением.
В то же время за Хирном сидел бывший чемпион мира в полулегком весе россиянин Артур Бетербиев, с которым украинец трижды встречался на ринге во время любительской карьеры.
Усик не стал обращать внимание на российского боксера и не поздоровался с ним.
Бетербиев известен своими тесными связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который открыто поддерживает войну против Украины.
После завершения главного боя на ринг вышли Усик, Бетербиев, еще один российский боксер Дмитрий Бивол, казахстанец Геннадий Головкин и британец Конор Бенн. Украинец держался в стороне от российских спортсменов.
