Главная Спорт Усик не захотел здороваться с Бетербиевым, который поддерживает Кадырова

Усик не захотел здороваться с Бетербиевым, который поддерживает Кадырова

Дата публикации 1 февраля 2026 19:10
Усик в Нью-Йорке проигнорировал россиянина Бетербиева во время вечера бокса
Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в Нью-Йорке посетил большой вечер бокса. В главном событии шоу Шакур Стивенсон победил Теофимо Лопеса.

Во время мероприятия с Александром произошел интересный эпизод, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Усик не пожал руки россиянину

По прибытии на шоу Усик поздоровался с организатором боксерских вечеров из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, промоутером Эдди Хирном и их окружением.

В то же время за Хирном сидел бывший чемпион мира в полулегком весе россиянин Артур Бетербиев, с которым украинец трижды встречался на ринге во время любительской карьеры.

Усик не стал обращать внимание на российского боксера и не поздоровался с ним.

Бетербиев известен своими тесными связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который открыто поддерживает войну против Украины.

После завершения главного боя на ринг вышли Усик, Бетербиев, еще один российский боксер Дмитрий Бивол, казахстанец Геннадий Головкин и британец Конор Бенн. Украинец держался в стороне от российских спортсменов.

Напомним, ранее Усик поделился своей мечтой, которая не связана со спортом.

Стало известно, на каких соперников уже нацелился Усик в 2026 году.

Александр Усик бокс Артур Бетербиев супертяжелый вес профессиональный бокс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
