Усик в Нью-Йорке проигнорировал россиянина Бетербиева во время вечера бокса

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в Нью-Йорке посетил большой вечер бокса. В главном событии шоу Шакур Стивенсон победил Теофимо Лопеса.

Во время мероприятия с Александром произошел интересный эпизод, сообщил портал Новини.LIVE.

По прибытии на шоу Усик поздоровался с организатором боксерских вечеров из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, промоутером Эдди Хирном и их окружением.

В то же время за Хирном сидел бывший чемпион мира в полулегком весе россиянин Артур Бетербиев, с которым украинец трижды встречался на ринге во время любительской карьеры.

Усик не стал обращать внимание на российского боксера и не поздоровался с ним.

Бетербиев известен своими тесными связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который открыто поддерживает войну против Украины.

После завершения главного боя на ринг вышли Усик, Бетербиев, еще один российский боксер Дмитрий Бивол, казахстанец Геннадий Головкин и британец Конор Бенн. Украинец держался в стороне от российских спортсменов.

