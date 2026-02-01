Олександр Зінченко офіційно представлений гравцем Аякса

Зінченка офіційно представили гравцем Аяксу
Український футболіст Олександр Зінченко вдруге за сезон змінив команду. Надалі він виступатиме за нідерландський "Аякс".
Про підписання контракту повідомила пресслужба "Аякса".
From Arsenal to Ajax.— AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026
Get to know Oleksandr Zinchenko ⬇️
Зінченко повернувся в Нідерланди
"Аякс" офіційно оголосив про підписання українського лівого захисника, права на якого раніше належали лондонському "Арсеналу". 29-річний футболіст уклав угоду з амстердамським клубом до завершення поточного сезону.
Фінансові деталі трансферу не розголошуються. У складі "Аякса" Зінченко виступатиме під 47-м номером.
Попередні три сезони українець провів у "Арсеналі", куди перейшов улітку 2022 року. За цей час він зіграв 91 матч у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав п’ять результативних передач.
Сезон 2025/2026 Зінченко розпочав у "Ноттінгем Форест" на правах оренди. У складі цього клубу він узяв участь у десяти поєдинках і не відзначився результативними діями.
За даними статистичного порталу Transfermarkt, трансферна вартість українського захисника становить 15 мільйонів євро.
