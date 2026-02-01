Відео
Україна
Зінченка офіційно представили гравцем Аяксу

Зінченка офіційно представили гравцем Аяксу

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 21:48
Олександр Зінченко офіційно представлений гравцем Аякса
Олександр Зінченко. Фото: "Аякс"

Український футболіст Олександр Зінченко вдруге за сезон змінив команду. Надалі він виступатиме за нідерландський "Аякс".

Про підписання контракту повідомила пресслужба "Аякса".

Зінченко повернувся в Нідерланди

"Аякс" офіційно оголосив про підписання українського лівого захисника, права на якого раніше належали лондонському "Арсеналу". 29-річний футболіст уклав угоду з амстердамським клубом до завершення поточного сезону.

Фінансові деталі трансферу не розголошуються. У складі "Аякса" Зінченко виступатиме під 47-м номером.

Попередні три сезони українець провів у "Арсеналі", куди перейшов улітку 2022 року. За цей час він зіграв 91 матч у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав п’ять результативних передач.

Сезон 2025/2026 Зінченко розпочав у "Ноттінгем Форест" на правах оренди. У складі цього клубу він узяв участь у десяти поєдинках і не відзначився результативними діями.

За даними статистичного порталу Transfermarkt, трансферна вартість українського захисника становить 15 мільйонів євро.

футбол Нідерланди Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал українські легіонери (футбол) Аякс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
