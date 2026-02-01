Александр Зинченко официально представлен игроком Аякса

Александр Зинченко. Фото: "Аякс"

Украинский футболист Александр Зинченко второй раз за сезон сменил команду. В дальнейшем он будет выступать за нидерландский "Аякс".

О подписании контракта сообщила пресс-служба "Аякса".

От "Арсенала" до "Аякса".



Познакомьтесь с Александром Зинченко ⬇️ - AFC Ajax (@AFCAjax) 1 февраля 2026 года

Зинченко вернулся в Нидерланды

"Аякс" официально объявил о подписании украинского левого защитника, права на которого ранее принадлежали лондонскому "Арсеналу". 29-летний футболист заключил соглашение с амстердамским клубом до завершения текущего сезона.

Финансовые детали трансфера не разглашаются. В составе "Аякса" Зинченко будет выступать под 47-м номером.

Предыдущие три сезона украинец провел в "Арсенале", куда перешел летом 2022 года. За это время он сыграл 91 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Сезон 2025/2026 Зинченко начал в "Ноттингем Форест" на правах аренды. В составе этого клуба он принял участие в десяти поединках и не отметился результативными действиями.

По данным статистического портала Transfermarkt, трансферная стоимость украинского защитника составляет 15 миллионов евро.

