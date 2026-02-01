Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Зинченко официально представили игроком Аякса

Зинченко официально представили игроком Аякса

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 21:48
Александр Зинченко официально представлен игроком Аякса
Александр Зинченко. Фото: "Аякс"

Украинский футболист Александр Зинченко второй раз за сезон сменил команду. В дальнейшем он будет выступать за нидерландский "Аякс".

О подписании контракта сообщила пресс-служба "Аякса".

Реклама
Читайте также:

Зинченко вернулся в Нидерланды

"Аякс" официально объявил о подписании украинского левого защитника, права на которого ранее принадлежали лондонскому "Арсеналу". 29-летний футболист заключил соглашение с амстердамским клубом до завершения текущего сезона.

Финансовые детали трансфера не разглашаются. В составе "Аякса" Зинченко будет выступать под 47-м номером.

Предыдущие три сезона украинец провел в "Арсенале", куда перешел летом 2022 года. За это время он сыграл 91 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Сезон 2025/2026 Зинченко начал в "Ноттингем Форест" на правах аренды. В составе этого клуба он принял участие в десяти поединках и не отметился результативными действиями.

По данным статистического портала Transfermarkt, трансферная стоимость украинского защитника составляет 15 миллионов евро.

Напомним, украинский боксер Александр Усик проигнорировал россиянина Артура Бетербиева.

В чемпионском поединке Шакур Стивенсон разгромно победил Теофимо Лопеса.

футбол Нидерланды Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал украинские легионеры (футбол) Аякс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации