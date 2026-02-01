Александр Зинченко официально представлен игроком Аякса

Зинченко официально представили игроком Аякса
Украинский футболист Александр Зинченко второй раз за сезон сменил команду. В дальнейшем он будет выступать за нидерландский "Аякс".
О подписании контракта сообщила пресс-служба "Аякса".
От "Арсенала" до "Аякса".- AFC Ajax (@AFCAjax) 1 февраля 2026 года
Познакомьтесь с Александром Зинченко ⬇️
Зинченко вернулся в Нидерланды
"Аякс" официально объявил о подписании украинского левого защитника, права на которого ранее принадлежали лондонскому "Арсеналу". 29-летний футболист заключил соглашение с амстердамским клубом до завершения текущего сезона.
Финансовые детали трансфера не разглашаются. В составе "Аякса" Зинченко будет выступать под 47-м номером.
Предыдущие три сезона украинец провел в "Арсенале", куда перешел летом 2022 года. За это время он сыграл 91 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
Сезон 2025/2026 Зинченко начал в "Ноттингем Форест" на правах аренды. В составе этого клуба он принял участие в десяти поединках и не отметился результативными действиями.
По данным статистического портала Transfermarkt, трансферная стоимость украинского защитника составляет 15 миллионов евро.
