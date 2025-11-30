Відео
Головна Спорт Збірна України обіграла Данію у відборі на ЧС-2027

Збірна України обіграла Данію у відборі на ЧС-2027

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 23:22
Збірна України розгромила Данію у відборі ЧС-2027 з баскетболу
Матч Україна — Данія. Фото: FIBA

Збірна України з баскетболу зіграла другий матч групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперником команди Айнарса Багатскіс стала Данія.

Україні вдалося впевнено перемогти, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна серед лідерів групи

Синьо-жовті здобули другу поспіль перемогу у відборі, обігравши Данію в Ризі з рахунком 88:71.

Початок матчу видався непростим, оскільки команди грали дуже конкурентно одна з одною. У другій чверті українці кардинально змінили хід гри — підвищили темп, змусили суперника помилятися та використали швидкі атаки, зробивши ривок 17:4.

У третій чверті команда Багатскіса повністю контролювала події на паркеті, наростивши відрив до 27 очок. На старті заключної десятихвилинки українці перевірили резерв та не втратили перевагу.

Україна — Данія 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25)

Україна: Ковляр 28 + 6 підбирань + 11 передач, Липовий 4 + 7 підбирань, Войналович 7, Ковальов 7, Кличко 2 – старт; Тиртишник 14, Бобров 13 + 11 підбирань, Новицький 6 + 6 підбирань, Пустовий 4, Ткаченко 3 + 6 підбирань, Сушкін 0, Бублик 0

Данія Баскетбол Збірна України з баскетболу чемпіонат світу Максим Кличко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
