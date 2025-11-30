Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Украины обыграла Данию в отборе на ЧМ-2027

Сборная Украины обыграла Данию в отборе на ЧМ-2027

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 23:22
Сборная Украины разгромила Данию в отборе ЧМ-2027 по баскетболу
Матч Украина - Дания. Фото: FIBA

Сборная Украины по баскетболу сыграла второй матч группового этапа квалификации чемпионата мира-2027. Соперником команды Айнарса Багатскиса стала Дания.

Украине удалось уверенно победить, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Украина среди лидеров группы

Сине-желтые одержали вторую подряд победу в отборе, обыграв Данию в Риге со счетом 88:71.

Начало матча выдалось непростым, поскольку команды играли очень конкурентно друг с другом. Во второй четверти украинцы кардинально изменили ход игры — повысили темп, заставили соперника ошибаться и использовали быстрые атаки, сделав рывок 17:4.

В третьей четверти команда Багатскиса полностью контролировала события на паркете, нарастив отрыв до 27 очков. На старте заключительной десятиминутки украинцы проверили резерв и не упустили преимущество.

Украина — Дания 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25)

Украина: Ковляр 28 + 6 подборов + 11 передач, Липовый 4 + 7 подборов, Войналович 7, Ковалев 7, Кличко 2 — старт; Тыртышник 14, Бобров 13 + 11 подборов, Новицкий 6 + 6 подборов, Пустовой 4, Ткаченко 3 + 6 подборов, Сушкин 0, Бублик 0

Напомним, ранее французский "ПСЖ" решил украсть звезду "Реала" Винисиуса Жуниора.

Российские военные ударили по дому Артема Милевского.

Дания Баскетбол Сборная Украины по баскетболу чемпионат мира Максим Кличко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации