Сборная Украины разгромила Данию в отборе ЧМ-2027 по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу сыграла второй матч группового этапа квалификации чемпионата мира-2027. Соперником команды Айнарса Багатскиса стала Дания.

Украине удалось уверенно победить, сообщил портал Новини.LIVE.

Украина среди лидеров группы

Сине-желтые одержали вторую подряд победу в отборе, обыграв Данию в Риге со счетом 88:71.

Начало матча выдалось непростым, поскольку команды играли очень конкурентно друг с другом. Во второй четверти украинцы кардинально изменили ход игры — повысили темп, заставили соперника ошибаться и использовали быстрые атаки, сделав рывок 17:4.

В третьей четверти команда Багатскиса полностью контролировала события на паркете, нарастив отрыв до 27 очков. На старте заключительной десятиминутки украинцы проверили резерв и не упустили преимущество.

Украина — Дания 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25)

Украина: Ковляр 28 + 6 подборов + 11 передач, Липовый 4 + 7 подборов, Войналович 7, Ковалев 7, Кличко 2 — старт; Тыртышник 14, Бобров 13 + 11 подборов, Новицкий 6 + 6 подборов, Пустовой 4, Ткаченко 3 + 6 подборов, Сушкин 0, Бублик 0

