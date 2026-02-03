Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бензема сменил команду в Саудовской Аравии

Бензема сменил команду в Саудовской Аравии

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 01:11
Бензема перешел в Аль-Хиляль: крупнейший трансфер сезона в Саудовской Аравии
Карим Бензема. Фото: "Аль-Хилаль"

В Саудовской Аравии состоялся крупнейший трансфер за последний сезон. Команду сменил обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема.

О трансфере Бензема сообщил его новый футбольный клуб.

Реклама
Читайте также:

Трансфер Бензема в Саудовской Аравии

Очередной звездный трансфер состоялся в саудовской Про-лиге. "Аль-Хилаль" официально объявил о переходе Бензема из "Аль-Иттихада".

Форвард сменил клуб внутри чемпионата из-за конфликта с руководством "Аль-Иттихада", однако финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Детали контракта Бензема с "Аль-Хилалем" также не обнародованы.

Переход состоялся на фоне результативного сезона француза. В кампании 2025/2026 Бензема провел 21 матч на клубном уровне и забил 16 мячей, оставаясь одним из самых эффективных нападающих лиги.

Отметим, что лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду отказался играть за команду из-за недовольства тем, что руководство не усилило состав на фоне трансферов "Аль-Хилаля".

Напомним, ранее чемпион мира по боксу в хевивейте Александр Усик не стал здороваться с российским экс-соперником.

Украинский метатель молота Михаил Кохан намекнул, что россияне с пользой провели время отстранения от соревнований.

футбол Футбол трансферы Карим Бензема Аль-Иттихад Аль-Хилаль
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации