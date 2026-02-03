Бензема перешел в Аль-Хиляль: крупнейший трансфер сезона в Саудовской Аравии

Карим Бензема. Фото: "Аль-Хилаль"

В Саудовской Аравии состоялся крупнейший трансфер за последний сезон. Команду сменил обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема.

О трансфере Бензема сообщил его новый футбольный клуб.

So much done. More to come. ☝️🥶 pic.twitter.com/ZE42GIwEXg - AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Трансфер Бензема в Саудовской Аравии

Очередной звездный трансфер состоялся в саудовской Про-лиге. "Аль-Хилаль" официально объявил о переходе Бензема из "Аль-Иттихада".

Форвард сменил клуб внутри чемпионата из-за конфликта с руководством "Аль-Иттихада", однако финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Детали контракта Бензема с "Аль-Хилалем" также не обнародованы.

Переход состоялся на фоне результативного сезона француза. В кампании 2025/2026 Бензема провел 21 матч на клубном уровне и забил 16 мячей, оставаясь одним из самых эффективных нападающих лиги.

Отметим, что лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду отказался играть за команду из-за недовольства тем, что руководство не усилило состав на фоне трансферов "Аль-Хилаля".

