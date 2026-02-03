Відео
Головна Спорт Бензема змінив команду в Саудівській Аравії

Бензема змінив команду в Саудівській Аравії

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 01:11
Бензема перейшов в Аль-Хіляль: найбільший трансфер сезону в Саудівській Аравії
Карім Бензема. Фото: "Аль-Хілаль"

У Саудівській Аравії відбувся найбільший трансфер за останній сезон. Команду змінив володар "Золотого м’яча-2022" Карім Бензема.

Про трансфер Бензема повідомив його новий футбольний клуб.

Читайте також:

Трансфер Бензема в Саудівській Аравії

Черговий зірковий трансфер відбувся в саудівській Про-лізі. "Аль-Хілаль" офіційно оголосив про перехід Бензема з "Аль-Іттіхада".

Форвард змінив клуб усередині чемпіонату через конфлікт із керівництвом "Аль-Іттіхада", однак фінансові умови угоди сторони не розкривають. Деталі контракту Бензема з "Аль-Хілалем" також не оприлюднені.

Перехід відбувся на тлі результативного сезону француза. У кампанії 2025/2026 Бензема провів 21 матч на клубному рівні та забив 16 м’ячів, залишаючись одним із найефективніших нападників ліги.

Зазначимо, що лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відмовився грати за команду через невдоволення тим, що керівництво не підсилило склад на тлі трансферів "Аль-Хілаля".

Нагадаємо, раніше чемпіон світу з боксу в хевівейті Олександр Усик не став вітатись з російським екссуперником.

Український метальник молота Михайло Кохан натякнув, що росіяни з користю провели час відсторонення від змагань.

футбол Футбол трансфери Карім Бензема Аль-Іттіхад Аль-Хілаль
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
