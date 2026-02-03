Страйк Роналду затримує трансфери зірок в Аль-Наср

Кріштіану Роналду дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Страйк Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі" безпосередньо впливає на трансферний ринок Саудівської Аравії, де розвивається серйозний скандал, який може вплинути на розклад сил у місцевому чемпіонаті.

Легендарний португалець чинить тиск на Суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, повідомляє L'Equipe.

Кріштіану Роналду впевнений, що фонд приділяє недостатньо уваги посиленню його команди порівняно з іншими клубами ліги. Унаслідок цього виникла ланцюгова реакція, яка зачепила одразу кілька угод. Н'голо Канте не міг завершити перехід у "Фенербахче", оскільки "Аль-Іттіхад" чекав рішення щодо майбутнього Каріма Бензема. Тільки після його відходу саудівський клуб був готовий підписати Юссефа Ен-Несірі.

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У центрі всієї схеми залишається позиція Роналду

За даними джерела, Бензема швидко досяг угоди з "Аль-Хілалем". Однак через тиск з боку Роналду цей трансфер довго не могли оформити, що автоматично блокувало інші угоди в ланцюжку.

Таким чином, втручання лідера "Аль-Насра" загальмувало одразу кілька великих переходів та посилило напругу навколо трансферної політики PIF. Ситуація залишається відкритою, попри те, що частину трансферів все ж вдалося оформити. Ключові рішення залежать від того, чи вдасться фонду і клубам домовитися з Роналду найближчим часом.

