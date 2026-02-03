Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роналду влаштував страйк у Саудівській Аравії — що відомо

Роналду влаштував страйк у Саудівській Аравії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 10:52
Страйк Роналду затримує трансфери зірок в Аль-Наср
Кріштіану Роналду дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Страйк Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі" безпосередньо впливає на трансферний ринок Саудівської Аравії, де розвивається серйозний скандал, який може вплинути на розклад сил у місцевому чемпіонаті.

Легендарний португалець чинить тиск на Суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, повідомляє L'Equipe.

Реклама
Читайте також:

Кріштіану Роналду впевнений, що фонд приділяє недостатньо уваги посиленню його команди порівняно з іншими клубами ліги. Унаслідок цього виникла ланцюгова реакція, яка зачепила одразу кілька угод. Н'голо Канте не міг завершити перехід у "Фенербахче", оскільки "Аль-Іттіхад" чекав рішення щодо майбутнього Каріма Бензема. Тільки після його відходу саудівський клуб був готовий підписати Юссефа Ен-Несірі.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У центрі всієї схеми залишається позиція Роналду

За даними джерела, Бензема швидко досяг угоди з "Аль-Хілалем". Однак через тиск з боку Роналду цей трансфер довго не могли оформити, що автоматично блокувало інші угоди в ланцюжку.

Таким чином, втручання лідера "Аль-Насра" загальмувало одразу кілька великих переходів та посилило напругу навколо трансферної політики PIF. Ситуація залишається відкритою, попри те, що частину трансферів все ж вдалося оформити. Ключові рішення залежать від того, чи вдасться фонду і клубам домовитися з Роналду найближчим часом.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик відмовився від поєдинку з відомим суперником.

Відома баскетбольна команда "Кривбас" із Кривого Рогу не виступатиме в українській Суперлізі.

спорт футбол Кріштіану Роналду Футбол трансфери Аль-Наср
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації