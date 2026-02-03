В Аяксе объяснили, зачем подписали Зинченко

Александр Зинченко в новом клубе. Фото: instagram.com/afcajax/

Директор футбольного департамента "Аякса" Марейн Бейкер высказался о переходе левого защитника Александра Зинченко. Украинский футболист перешел в амстердамский клуб из лондонского "Арсенала".

Команда из Нидерландов получила опытного игрока, который способен сразу усилить команду в ключевом отрезке сезона, сообщает пресс-служба "Аякса".

Реклама

Читайте также:

В Амстердаме рассчитывают, что Александр Зинченко добавит стабильности на позиции левого защитника и поможет в борьбе за место в Лиге чемпионов. Руководство клуба отмечает его тактическую подготовку и умение адаптироваться к требованиям команды без длительного периода вхождения.

Александр Зинченко выходит на поле. Фото: instagram.com/afcajax/

Важная роль для Зинченко

Отдельно в клубе подчеркнули универсальность украинского игрока. В Амстердаме считают, что Зинченко может быть полезен не только в обороне, но и в фазе построения атак, где важны точность, чтение игры и умение вскрывать защитные линии соперника.

Александр Зинченко со своей футболкой. Фото: instagram.com/afcajax/

В "Аяксе" видят в Зинченко футболиста, способного усилить команду как в краткосрочной перспективе, так и в решающих матчах сезона. Контракт с игроком рассчитан как минимум до лета, и в клубе выражают удовлетворение тем, что удалось договориться о его переходе.

Напомним, Криштиану Роналду чуть не сорвал несколько трансферов в чемпионате Саудовской Аравии.

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с соперником из-за российского следа в его карьере.