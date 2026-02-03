Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Аяксе объяснили, почему ждут немедленного эффекта от Зинченко

В Аяксе объяснили, почему ждут немедленного эффекта от Зинченко

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:31
В Аяксе объяснили, зачем подписали Зинченко
Александр Зинченко в новом клубе. Фото: instagram.com/afcajax/

Директор футбольного департамента "Аякса" Марейн Бейкер высказался о переходе левого защитника Александра Зинченко. Украинский футболист перешел в амстердамский клуб из лондонского "Арсенала".

Команда из Нидерландов получила опытного игрока, который способен сразу усилить команду в ключевом отрезке сезона, сообщает пресс-служба "Аякса".

Реклама
Читайте также:

В Амстердаме рассчитывают, что Александр Зинченко добавит стабильности на позиции левого защитника и поможет в борьбе за место в Лиге чемпионов. Руководство клуба отмечает его тактическую подготовку и умение адаптироваться к требованиям команды без длительного периода вхождения. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко выходит на поле. Фото: instagram.com/afcajax/

Важная роль для Зинченко

Отдельно в клубе подчеркнули универсальность украинского игрока. В Амстердаме считают, что Зинченко может быть полезен не только в обороне, но и в фазе построения атак, где важны точность, чтение игры и умение вскрывать защитные линии соперника. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко со своей футболкой. Фото: instagram.com/afcajax/

В "Аяксе" видят в Зинченко футболиста, способного усилить команду как в краткосрочной перспективе, так и в решающих матчах сезона. Контракт с игроком рассчитан как минимум до лета, и в клубе выражают удовлетворение тем, что удалось договориться о его переходе.

Напомним, Криштиану Роналду чуть не сорвал несколько трансферов в чемпионате Саудовской Аравии. 

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с соперником из-за российского следа в его карьере. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Аякс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации