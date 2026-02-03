В Аяксі пояснили, навіщо підписали Зінченка

Олександр Зінченко в новому клубі. Фото: instagram.com/afcajax/

Директор футбольного департаменту "Аякса" Марейн Бейкер висловився про перехід лівого захисника Олександра Зінченка. Український футболіст перейшов до амстердамського клубу з лондонського "Арсеналу".

Команда з Нідерландів отримала досвідченого гравця, який здатен одразу посилити команду в ключовому відрізку сезону, повідомляє пресслужба "Аякса".

Реклама

Читайте також:

В Амстердамі розраховують, що Олександр Зінченко додасть стабільності на позиції лівого захисника і допоможе в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Керівництво клубу відзначає його тактичну підготовку та вміння адаптуватися до вимог команди без тривалого періоду входження.

Олександр Зінченко виходить на поле. Фото: instagram.com/afcajax/

Важлива роль для Зінченка

Окремо в клубі підкреслили універсальність українського гравця. В Амстердамі вважають, що Зінченко може бути корисним не тільки в обороні, а й у фазі побудови атак, де важливими є точність, читання гри та вміння розкривати захисні лінії суперника.

Олександр Зінченко зі своєю футболкою. Фото: instagram.com/afcajax/

В "Аяксі" бачать у Зінченку футболіста, здатного посилити команду як у короткостроковій перспективі, так і у вирішальних матчах сезону. Контракт із гравцем розрахований щонайменше до літа, і в клубі висловлюють задоволення тим, що вдалося домовитися про його перехід.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду мало не зірвав декілька трансферів у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Український боксер Олександр Усик відмовився від бою із суперником через російський слід у його кар'єрі.