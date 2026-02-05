Відео
Кріштіану Роналду пропустить матч з Аль-Іттіхадом через конфлікт у клубі

Кріштіану Роналду пропустить матч з Аль-Іттіхадом через конфлікт у клубі

Дата публікації: 5 лютого 2026 06:40
Роналду бойкотує матч та тисне на керівництво клубу
Кріштіану Роналду під час поєдинку. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Повернення португальця Кріштіану Роналду до Саудівської Аравії не означає закінчення його конфлікту з керівництвом клубу. У свій день народження ветеран продовжує відстоювати свою позицію.

Роналду відмовився грати у важливому для "Аль-Насра" поєдинку, повідомляє ESPN.

Кріштіану Роналду має намір пропустити матч 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Іттіхада". Гра запланована на 6 лютого, і рішення португальця пов'язане не з медичними причинами.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду на розминці. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Раніше Роналду вже не вийшов на поле в поєдинку з "Аль-Ріядом". Ветеран незадоволений поточною моделлю управління клубом і вимагає конкретних гарантій змін з боку PIF, державного інвестиційного фонду, що опікується провідними командами країни.

Тиск Роналду на керівництво та можливий відхід

В оточенні футболіста вважають, що "Аль-Наср" отримує менше ресурсів, ніж "Аль-Хіляль", і це безпосередньо впливає на конкурентоспроможність команди. Якщо ситуація не зміниться, Роналду готовий порушити питання про достроковий відхід уже влітку, попри контракт, розрахований до 2027 року.

У сезоні 2025/2026 Кріштіану провів 20 матчів на клубному рівні, забив 17 голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка познайомилася з уболівальниками "Аякса" за курйозних обставин.

Відомий тренер Мирон Маркевич оцінив перспективи Романа Яремчука та Олександра Зінченка в нових клубах.

Італія зіткнулася з локальним блекаутом просто під час перших турнірів на Олімпіаді-2026.

спорт футбол Саудівська Аравія Кріштіану Роналду Аль-Наср
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
