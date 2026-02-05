Видео
Главная Спорт Криштиану Роналду пропустит матч с Аль-Иттихадом из-за конфликта в клубе

Криштиану Роналду пропустит матч с Аль-Иттихадом из-за конфликта в клубе

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 06:40
Роналду бойкотирует матч и давит на руководство клуба
Криштиану Роналду во время поединка. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Возвращение португальца Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию не означает окончание его конфликта с руководством клуба. В свой день рождения ветеран продолжает отстаивать свою позицию. 

Роналду отказался играть в важном для "Аль-Насра" поединке, сообщает ESPN

Криштиану Роналду намерен пропустить матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада". Игра запланирована на 6 февраля, и решение португальца связано не с медицинскими причинами. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на разминке. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Ранее Роналду уже не вышел на поле в поединке с "Аль-Риядом". Ветеран недоволен текущей моделью управления клубом и требует конкретных гарантий изменений со стороны PIF, государственного инвестиционного фонда, курирующего ведущие команды страны.

Давление Роналду на руководство и возможный уход

В окружении футболиста считают, что "Аль-Наср" получает меньше ресурсов, чем "Аль-Хиляль", и это напрямую влияет на конкурентоспособность команды. Если ситуация не изменится, Роналду готов поднять вопрос о досрочном уходе уже летом, несмотря на контракт, рассчитанный до 2027 года. 

В сезоне 2025/2026 Криштиану провел 20 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. 

спорт футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
