В Саудовской Аравии начали развешивать объявления о пропаже Роналду

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 17:18
В Саудовской Аравии смеются над бойкотом Роналду в Аль-Насре
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии продолжается бойкот "Аль-Насра" от Криштиану Роналду. Португалец не играет и не тренируется за клуб.

Поэтому болельщики начали его искать, сообщил паблик The Touchline.

Читайте также:
Криштиану Роналду
Объявление о поиске Роналду. Фото: The Touchline

Роналду не хочет играть за "Аль-Наср"

В Саудовской Аравии появились ироничные объявления на столбах, посвященные исчезновению Роналду.

На нескольких улицах разместили плакаты с фото португальца и шутливым описанием, в котором говорится о 40-летнем мужчине, который якобы находится в отчаянии, пока его разыскивает семья. Публикации быстро распространились в соцсетях.

Ранее в медиа появлялась информация, что нападающий рассматривал вариант досрочного расторжения контракта с саудовским клубом. Говорили даже о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед" летом.

Криштиану выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальского футболиста сейчас составляет 12 миллионов евро.

Напомним, жена новичка "Аякса" Александра Зинченко была в странном состояние после ритуала фанов.

Церемония открытия Олимпийских игр-2026 будет транслироваться в Украине.

Назван главный фаворит на Золотой мяч-2026 - он также претендует на Золотую бутсу.

Саудовская Аравия Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср контракт
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
