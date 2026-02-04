У Саудівській Аравії кепкують з бойкоту Роналду в Аль-Насрі

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У Саудівській Аравії продовжується бойкот "Аль-Насра" від Кріштіану Роналду. Португалець не грає та не тренується за клуб.

Тому уболівальники почали його шукати, повідомив паблік The Touchline.

Оголошення про пошук Роналду. Фото: The Touchline

Роналду не хоче грати за "Аль-Наср"

У Саудівській Аравії з’явилися іронічні оголошення на стовбах, присвячені зникненню Роналду.

На кількох вулицях розмістили плакати з фото португальця та жартівливим описом, у якому йдеться про 40-річного чоловіка, що нібито перебуває в розпачі, поки його розшукує родина. Публікації швидко поширилися в соцмережах.

Раніше в медіа з’являлася інформація, що нападник розглядав варіант дострокового розірвання контракту з саудівським клубом. Говорили навіть про повернення Роналду в "Манчестер Юнайтед" влітку.

Кріштіану виступає за "Аль-Наср" з 2023 року. Його чинна угода з клубом розрахована до 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість португальського футболіста наразі становить 12 мільйонів євро.

