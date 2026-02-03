Роналду покинув Саудівську Аравію через конфлікт з керівництвом

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У Саудівській Аравії назріває великий конфлікт у "Аль-Насрі". З одного боку скандалу зірка клубу Кріштіану Роналду, а з іншої керівництво країни.

Роналду навіть покинув базу свого клубу та оголосив страйк, повідомив журналіст Абдулазіз Аль-Осеймі на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Роналду оголосив страйк "Аль-Насру"

Наразі відомо, що Роналду був відсутній на тренуванні "Аль-Насра" та міг покинути Саудівську Аравію.

Команда 3 лютого провела тренування для гравців, які не брали участі в матчі 20-го туру Про-ліги проти "Ер-Ріяда", у якому "Аль-Наср" зазнав поразки з рахунком 0:1.Кріштіану, який є капітаном команди, не з’явився і причини нікому не відомі.

При цьому відомо, що 40-річний португалець також не виходив на поле в поєдинку з "Ер-Ріядом", що лише посилило розмови навколо його майбутнього.

Раніше з’являлася інформація, що Роналду розглядає можливість залишити саудівський клуб у літнє трансферне вікно через незадоволення ситуацією в команді. Серед потенційних напрямків продовження кар’єри називалося повернення в "Манчестер Юнайтед".

Роналду виступає за "Аль-Наср" з 2023 року та отримує щорічну зарплату в 200 млн доларів. Чинний договір розрахований до 2027 року.

Наразі Роналду оголосив страйк, оскільки клубу не виділяють кошти на підсилення, тоді як "Аль-Хілаль" проводить топові трансфери, серед яких був Карім Бензема.

