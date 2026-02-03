Мудрика знову дискваліфікували: вінгер Челсі потрапив у скандал з поляками

Михайло Мудрик. Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

У вінгера "Челсі" Михайла Мудрика знову проблеми. Цього разу футболіста дискваліфікували.

Про черговий інцидент за участю Мудрика повідомив український коментатор Віталій Волочай.

Читайте також:

Мудрик образив почуття поляків

За інформацією Волочая, Мудрик потрапив у скандал під час гри в CS2 на платформі Faceit. Під час матчу з гравцями з Польщі він написав у чаті образливі повідомлення, після чого отримав тимчасовий бан. Термін блокування становить 28 днів.

Згідно зі скріншотами ігрового чату, конфлікт виник у процесі матчу, після чого система модерації Faceit застосувала санкції до акаунта Мудрика.

"Волинь будеш пам’ятати вічно, бомж", — написав Мудрик.

Повідомлення Мудрика в чаті. Фото: скриншот Віталія Волочая

Офіційних коментарів від платформи або представників гравця наразі немає.

Водночас інцидент стався на тлі тривалої відсутності Мудрика у професійному футболі. Востаннє він виходив на поле 28 листопада 2024 року. Відтоді вінгер "Челсі" не має ігрової практики через виявлений допінг.

Раніше Мудрик також отримав річну заборону на керування транспортними засобами.

