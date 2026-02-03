Кар'єрні призові Світоліної наблизилися до 28 млн

Еліна Світоліна під час поєдинку на Australian Open. Фото: Reuters/Hollie Adams

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна виявилася однією з найуспішніших спортсменок країни. Півфіналістка Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2026 зуміла заробити величезні гроші.

За роки кар'єри доходи Світоліної сягнули майже 30 мільйонів доларів, повідомляє "Футбол 24".

Перша ракетка України Еліна Світоліна дійшла до півфіналу Australian Open 2026, де поступилася лідерці світового рейтингу Аріні Соболенко у двох сетах. Турнір у Мельбурні став для української тенісистки одним із найуспішніших за останні роки за результатом та значущістю.

Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: Reuters/Edgar Su

Вихід до найкращих чотирьох спортсменок турніру приніс Світоліній рекордні призові за один турнір у кар'єрі: 1,25 млн доларів. Завдяки цьому її сумарні заробітки за кар'єру досягли 27,945 млн доларів, і до символічної позначки у 28 млн залишилося зовсім небагато.

Успішна кар'єра Світоліної

Еліна давно закріпилася в еліті світового тенісу, регулярно входячи в топ-10 рейтингу WTA і піднімаючись до третьої позиції. В її активі перемоги над першими ракетками світу, титули на турнірах WTA, а також стабільні виходи у вирішальні стадії найбільших змагань. Світоліна неодноразово доходила до півфіналів турнірів Великого шолома, підтверджуючи статус однієї з найнадійніших і конкурентних тенісисток свого покоління.

Окремим рядком у кар'єрі Світоліної стоять її рекорди для національного тенісу. Вона стала першою представницею України, яка виграла Підсумковий турнір WTA, і тривалий час утримувала національні рекорди за кількістю тижнів у топ-10 та сумарними призовими.

