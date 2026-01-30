Світоліна відверто оцінила свій старт сезону 2026 року

Еліна Світоліна прощається з уболівальниками. Фото: Reuters/Edgar Su

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала першої поразки в сезоні-2026, поступившись у півфіналі Australian Open лідерці світового рейтингу Аріні Соболенко. Матч завершився у двох сетах 2:6, 3:6, а для українки він став найсерйознішим випробуванням на старті року.

Незабаром після закінчення протистояння українська тенісистка підбила підсумок старту сезону, повідомляє портал Новини.LIVE.

До зустрічі на корті з Аріною Соболенко Еліна Світоліна йшла із серією з десяти перемог поспіль. Це її найкращий старт сезону в кар'єрі на рівні WTA. Півфінал у Мельбурні став логічним рубежем, оскільки білоруська тенісистка перебуває в чудовій формі та домінує над суперницями практично в кожному матчі.

Еліна Світоліна на корті. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Як Світоліна оцінила свою гру

Попри поразку, результат в Австралії та попередні матчі в Новій Зеландії дали Світоліній важливі орієнтири на початок сезону. Українка отримала підтвердження, що здатна триматися поруч із лідерами туру, але для наступного кроку потрібна точкова робота над деталями.

"Я задоволена тим, як пройшли ці тижні й тим, що показала на корті. Грати проти першої ракетки світу завжди непросто, особливо коли вона у чудовій формі. Я розумію, в яких моментах можу додати, і саме над цим збираюся працювати далі", — сказала Світоліна після матчу.

