Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Світоліна розповіла, як збирається поліпшити свою гру

Світоліна розповіла, як збирається поліпшити свою гру

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 09:05
Світоліна відверто оцінила свій старт сезону 2026 року
Еліна Світоліна прощається з уболівальниками. Фото: Reuters/Edgar Su

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала першої поразки в сезоні-2026, поступившись у півфіналі Australian Open лідерці світового рейтингу Аріні Соболенко. Матч завершився у двох сетах 2:6, 3:6, а для українки він став найсерйознішим випробуванням на старті року.

Незабаром після закінчення протистояння українська тенісистка підбила підсумок старту сезону, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

До зустрічі на корті з Аріною Соболенко Еліна Світоліна йшла із серією з десяти перемог поспіль. Це її найкращий старт сезону в кар'єрі на рівні WTA. Півфінал у Мельбурні став логічним рубежем, оскільки білоруська тенісистка перебуває в чудовій формі та домінує над суперницями практично в кожному матчі.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна на корті. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Як Світоліна оцінила свою гру

Попри поразку, результат в Австралії та попередні матчі в Новій Зеландії дали Світоліній важливі орієнтири на початок сезону. Українка отримала підтвердження, що здатна триматися поруч із лідерами туру, але для наступного кроку потрібна точкова робота над деталями.

"Я задоволена тим, як пройшли ці тижні й тим, що показала на корті. Грати проти першої ракетки світу завжди непросто, особливо коли вона у чудовій формі. Я розумію, в яких моментах можу додати, і саме над цим збираюся працювати далі", — сказала Світоліна після матчу.

Нагадаємо, інша українська спортсменка Юлія Левченко розпочала сезон зі здобуття золотої медалі в престижному старті.

А португалець Кріштіану Роналду зіткнувся з критикою з боку колишнього партнера по національній команді.

спорт Еліна Світоліна Теніс Australian Open Аріна Соболенко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації