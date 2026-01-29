Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Світоліна боролася, але програла першій ракетці світу на AO-2026

Світоліна боролася, але програла першій ракетці світу на AO-2026

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 12:41
Соболенко зупинила Світоліну в Мельбурні на Australian Open
Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Hollie Adams

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open, поступившись у півфіналі "нейтральній" суперниці з Білорусі Аріні Соболенко. Спортсменка, яка на цю мить очолює світовий рейтинг, вийшла у фінал турніру.

Для Світоліної цей матч був шансом переписати особисту статистику і вперше дійти до вирішального поєдинку AO, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Поєдинок завершився у двох сетах, але по ходу зустрічі в українки були свої моменти. У першій партії після рівного початку Еліна Світоліна втратила ритм та дозволила суперниці виграти п'ять із шести наступних геймів, що швидко позначилося на рахунку. У другому сеті українка повела 2:0, проте розвинути перевагу не змогла і знову поступилася ініціативою.

Элина Свитолина
Світоліна не потиснула руку Соболенко. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Епізод із попередженням не змінив перебіг матчу

Під час четвертого гейму другого сету, коли подавала Світоліна, матч був ненадовго зупинений. Суддя на вежі винесла попередження та штрафне очко Соболенко за перешкоду під час прийому м'яча через занадто затяжний крик. Епізод додав напруги, але на загальний малюнок зустрічі він не вплинув.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна залишає Мельбурн. Фото: Reuters/Edgar Su

Для Світоліної це був лише другий матч проти першої ракетки світу в кар'єрі. Раніше вона зустрічалася з Соболенко в півфіналі турніру в Мадриді 2025 року і також програла у двох сетах. Загалом українка провела 15 матчів проти тенісисток, які посідали першу сходинку рейтингу, здобувши сім перемог, включно із серією із шести виграних зустрічей поспіль у 2016-2017 роках.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду був підданий критиці через його роль у національній команді.

Легкоатлетка Юлія Левченко вже здобула першу перемогу в сезоні, успішно виступивши на турнірі в Німеччині.

спорт Еліна Світоліна Теніс Australian Open Аріна Соболенко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації