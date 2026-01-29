Соболенко зупинила Світоліну в Мельбурні на Australian Open

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Hollie Adams

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open, поступившись у півфіналі "нейтральній" суперниці з Білорусі Аріні Соболенко. Спортсменка, яка на цю мить очолює світовий рейтинг, вийшла у фінал турніру.

Для Світоліної цей матч був шансом переписати особисту статистику і вперше дійти до вирішального поєдинку AO, повідомляє портал Новини.LIVE.

They called a hindrance on Sabalenka 💀 pic.twitter.com/ww34np3t8O - Owen (@kostekcanu) January 29, 2026

Поєдинок завершився у двох сетах, але по ходу зустрічі в українки були свої моменти. У першій партії після рівного початку Еліна Світоліна втратила ритм та дозволила суперниці виграти п'ять із шести наступних геймів, що швидко позначилося на рахунку. У другому сеті українка повела 2:0, проте розвинути перевагу не змогла і знову поступилася ініціативою.

Світоліна не потиснула руку Соболенко. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Епізод із попередженням не змінив перебіг матчу

Під час четвертого гейму другого сету, коли подавала Світоліна, матч був ненадовго зупинений. Суддя на вежі винесла попередження та штрафне очко Соболенко за перешкоду під час прийому м'яча через занадто затяжний крик. Епізод додав напруги, але на загальний малюнок зустрічі він не вплинув.

Еліна Світоліна залишає Мельбурн. Фото: Reuters/Edgar Su

Для Світоліної це був лише другий матч проти першої ракетки світу в кар'єрі. Раніше вона зустрічалася з Соболенко в півфіналі турніру в Мадриді 2025 року і також програла у двох сетах. Загалом українка провела 15 матчів проти тенісисток, які посідали першу сходинку рейтингу, здобувши сім перемог, включно із серією із шести виграних зустрічей поспіль у 2016-2017 роках.

