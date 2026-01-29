Видео
Свитолина боролась, но проиграла первой ракетке мира на AO-2026

Свитолина боролась, но проиграла первой ракетке мира на AO-2026

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 12:41
Соболенко остановила Свитолину в Мельбурне на Australian Open
Элина Свитолина во время матча. Фото: Reuters/Hollie Adams

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Australian Open, уступив в полуфинале "нейтральной" сопернице из Беларуси Арине Соболенко. Спортсменка, которая на данный момент возглавляет мировой рейтинг, вышла в финал турнира.

Для Свитолиной этот матч был шансом переписать личную статистику и впервые дойти до решающего поединка AO, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Поединок завершился в двух сетах, но по ходу встречи у украинки были свои моменты. В первой партии после равного начала Элина Свитолина потеряла ритм и позволила сопернице выиграть пять из шести следующих геймов, что быстро отразилось на счете. Во втором сете украинка повела 2:0, однако развить преимущество не смогла и снова уступила инициативу. 

Элина Свитолина
Свитолина не пожала руку Соболенко. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Эпизод с предупреждением не изменил ход матча

Во время четвертого гейма второго сета, когда подавала Свитолина, матч был ненадолго остановлен. Судья на вышке вынесла предупреждение и штрафное очко Соболенко за помеху при приеме мяча из-за слишком затяжного крика. Эпизод добавил напряжения, но на общий рисунок встречи он не повлиял. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина покидает Мельбурн. Фото: Reuters/Edgar Su

Для Свитолиной это был лишь второй матч против первой ракетки мира в карьере. Ранее она встречалась с Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде в 2025 году и также проиграла в двух сетах. Всего украинка провела 15 матчей против теннисисток, занимавших первую строчку рейтинга, одержав семь побед, включая серию из шести выигранных встреч подряд в 2016–2017 годах. 

спорт Элина Свитолина Теннис Australian Open Арина Соболенко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
