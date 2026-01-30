Видео
Главная Спорт Свитолина рассказала, как собирается улучшить свою игру

Свитолина рассказала, как собирается улучшить свою игру

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 09:05
Свитолина откровенно оценила свой старт сезона 2026
Элина Свитолина прощается с болельщиками. Фото: Reuters/Edgar Su

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела первое поражение в сезоне-2026, уступив в полуфинале Australian Open лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко. Матч завершился в двух сетах 2:6, 3:6, а для украинки он стал самым серьезным испытанием на старте года.

Вскоре после окончания противостояния украинская теннисистка подвела итог старту сезона, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

До встречи на корте с Ариной Соболенко Элина Свитолина шла с серией из десяти побед подряд. Это ее лучший старт сезона в карьере на уровне WTA. Полуфинал в Мельбурне стал логичным рубежом, поскольку белорусская теннисистка находится в превосходной форме и доминирует над соперницами практически в каждом матче.  

Элина Свитолина
Элина Свитолина на корте. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Как Свитолина оценила свою игру 

Несмотря на поражение, результат в Австралии и предыдущие матчи в Новой Зеландии дали Свитолиной важные ориентиры на начало сезона. Украинка получила подтверждение, что способна держаться рядом с лидерами тура, но для следующего шага потребуется точечная работа над деталями.

"Я довольна тем, как прошли эти недели и тем, что показала на корте. Играть против первой ракетки мира всегда непросто, особенно когда она в отличной форме. Я понимаю, в каких моментах могу прибавить, и именно над этим собираюсь работать дальше", — сказала Свитолина после матча. 

Напомним, другая украинская спортсменка Юлия Левченко начала сезон с завоевания золотой медали в престижном старте. 

А португалец Криштиану Роналду столкнулся с критикой со стороны бывшего партнера по национальной команде. 

спорт Элина Свитолина Теннис Australian Open Арина Соболенко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
