Свитолина откровенно оценила свой старт сезона 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела первое поражение в сезоне-2026, уступив в полуфинале Australian Open лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко. Матч завершился в двух сетах 2:6, 3:6, а для украинки он стал самым серьезным испытанием на старте года.
До встречи на корте с Ариной Соболенко Элина Свитолина шла с серией из десяти побед подряд. Это ее лучший старт сезона в карьере на уровне WTA. Полуфинал в Мельбурне стал логичным рубежом, поскольку белорусская теннисистка находится в превосходной форме и доминирует над соперницами практически в каждом матче.
Как Свитолина оценила свою игру
Несмотря на поражение, результат в Австралии и предыдущие матчи в Новой Зеландии дали Свитолиной важные ориентиры на начало сезона. Украинка получила подтверждение, что способна держаться рядом с лидерами тура, но для следующего шага потребуется точечная работа над деталями.
"Я довольна тем, как прошли эти недели и тем, что показала на корте. Играть против первой ракетки мира всегда непросто, особенно когда она в отличной форме. Я понимаю, в каких моментах могу прибавить, и именно над этим собираюсь работать дальше", — сказала Свитолина после матча.
