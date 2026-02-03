Видео
Україна
Видео

Свитолина заработала целое состояние за свою карьеру — известна сумма

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:04
Карьерные призовые Свитолиной приблизились к 28 млн
Элина Свитолина во время поединка на Australian Open. Фото: Reuters/Hollie Adams

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина оказалась одной из самых успешных спортсменок страны. Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии по теннису-2026 сумела заработать огромные деньги. 

За годы карьеры доходы Свитолиной достигли практически 30 миллионов долларов, сообщает "Футбол 24". 

Читайте также:

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала Australian Open 2026, где уступила лидеру мирового рейтинга Арина Соболенко в двух сетах. Турнир в Мельбурне стал для украинской теннисистки одним из самых успешных за последние годы по результату и значимости. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters/Edgar Su

Выход в топ четыре принес Свитолиной рекордные призовые за один турнир в карьере: 1,25 млн долларов. Благодаря этому ее суммарные заработки за карьеру достигли 27,945 млн долларов, и до символической отметки в 28 млн осталось совсем немного. 

Успешная карьера Свитолиной 

Элина давно закрепилась в элите мирового тенниса, регулярно входя в топ-10 рейтинга WTA и поднимаясь до третьей позиции. В ее активе победы над первыми ракетками мира, титулы на турнирах WTA, а также стабильные выходы в решающие стадии крупнейших соревнований. Свитолина неоднократно доходила до полуфиналов турниров Большого шлема, подтверждая статус одной из самых надежных и конкурентных теннисисток своего поколения.

Отдельной строкой в карьере Свитолиной стоят ее рекорды для национального тенниса. Она стала первой представительницей Украины, выигравшей Итоговый турнир WTA, и долгое время удерживала национальные рекорды по количеству недель в топ-10 и суммарным призовым. 

спорт Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
