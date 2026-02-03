Карьерные призовые Свитолиной приблизились к 28 млн

Свитолина заработала целое состояние за свою карьеру — известна сумма
Звезда украинского тенниса Элина Свитолина оказалась одной из самых успешных спортсменок страны. Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии по теннису-2026 сумела заработать огромные деньги.
За годы карьеры доходы Свитолиной достигли практически 30 миллионов долларов, сообщает "Футбол 24".
Первая ракетка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала Australian Open 2026, где уступила лидеру мирового рейтинга Арина Соболенко в двух сетах. Турнир в Мельбурне стал для украинской теннисистки одним из самых успешных за последние годы по результату и значимости.
Выход в топ четыре принес Свитолиной рекордные призовые за один турнир в карьере: 1,25 млн долларов. Благодаря этому ее суммарные заработки за карьеру достигли 27,945 млн долларов, и до символической отметки в 28 млн осталось совсем немного.
Успешная карьера Свитолиной
Элина давно закрепилась в элите мирового тенниса, регулярно входя в топ-10 рейтинга WTA и поднимаясь до третьей позиции. В ее активе победы над первыми ракетками мира, титулы на турнирах WTA, а также стабильные выходы в решающие стадии крупнейших соревнований. Свитолина неоднократно доходила до полуфиналов турниров Большого шлема, подтверждая статус одной из самых надежных и конкурентных теннисисток своего поколения.
Отдельной строкой в карьере Свитолиной стоят ее рекорды для национального тенниса. Она стала первой представительницей Украины, выигравшей Итоговый турнир WTA, и долгое время удерживала национальные рекорды по количеству недель в топ-10 и суммарным призовым.
