Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мудрик получил дисквалификацию за оскорбление поляка из-за Волыни

Мудрик получил дисквалификацию за оскорбление поляка из-за Волыни

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 18:21
Мудрика снова дисквалифицировали: вингер Челси попал в скандал с поляками
Михаил Мудрик. Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

У вингера "Челси" Михаила Мудрика снова проблемы. На этот раз футболиста дисквалифицировали.

Об очередном инциденте с участием Мудрика сообщил украинский комментатор Виталий Волочай.

Реклама
Читайте также:

Мудрик оскорбил чувства поляков

По информации Волочая, Мудрик попал в скандал во время игры в CS2 на платформе Faceit. Во время матча с игроками из Польши он написал в чате оскорбительные сообщения, после чего получил временный бан. Срок блокировки составляет 28 дней.

Согласно скриншотам игрового чата, конфликт возник в процессе матча, после чего система модерации Faceit применила санкции к аккаунту Мудрика.

"Волынь будешь помнить вечно, бомж", — написал Мудрик.

Михаил Мудрик
Сообщение Мудрика в чате. Фото: скриншот Виталия Волочая

Официальных комментариев от платформы или представителей игрока пока нет.

В то же время инцидент произошел на фоне длительного отсутствия Мудрика в профессиональном футболе. Последний раз он выходил на поле 28 ноября 2024 года. С тех пор вингер "Челси" не имеет игровой практики из-за обнаруженного допинга.

Ранее Мудрик также получил годовой запрет на управление транспортными средствами.

Напомним, стало известно, где и когда в Украине можно будет смотреть в прямом эфире Олимпиаду-2026.

Жена Александра Зинченко испытала шок, общаясь с болельщиками "Аякса".

Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела заработать огромные средства в теннисе.

Михаил Мудрик Челси Киберспорт украинские легионеры (футбол) CS2
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации