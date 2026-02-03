Мудрика снова дисквалифицировали: вингер Челси попал в скандал с поляками

Мудрик получил дисквалификацию за оскорбление поляка из-за Волыни
У вингера "Челси" Михаила Мудрика снова проблемы. На этот раз футболиста дисквалифицировали.
Об очередном инциденте с участием Мудрика сообщил украинский комментатор Виталий Волочай.
Мудрик оскорбил чувства поляков
По информации Волочая, Мудрик попал в скандал во время игры в CS2 на платформе Faceit. Во время матча с игроками из Польши он написал в чате оскорбительные сообщения, после чего получил временный бан. Срок блокировки составляет 28 дней.
Согласно скриншотам игрового чата, конфликт возник в процессе матча, после чего система модерации Faceit применила санкции к аккаунту Мудрика.
"Волынь будешь помнить вечно, бомж", — написал Мудрик.
Официальных комментариев от платформы или представителей игрока пока нет.
В то же время инцидент произошел на фоне длительного отсутствия Мудрика в профессиональном футболе. Последний раз он выходил на поле 28 ноября 2024 года. С тех пор вингер "Челси" не имеет игровой практики из-за обнаруженного допинга.
Ранее Мудрик также получил годовой запрет на управление транспортными средствами.
Напомним, стало известно, где и когда в Украине можно будет смотреть в прямом эфире Олимпиаду-2026.
Жена Александра Зинченко испытала шок, общаясь с болельщиками "Аякса".
Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела заработать огромные средства в теннисе.
Читайте Новини.LIVE!