Мудрика снова дисквалифицировали: вингер Челси попал в скандал с поляками

Михаил Мудрик. Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

У вингера "Челси" Михаила Мудрика снова проблемы. На этот раз футболиста дисквалифицировали.

Об очередном инциденте с участием Мудрика сообщил украинский комментатор Виталий Волочай.

Мудрик оскорбил чувства поляков

По информации Волочая, Мудрик попал в скандал во время игры в CS2 на платформе Faceit. Во время матча с игроками из Польши он написал в чате оскорбительные сообщения, после чего получил временный бан. Срок блокировки составляет 28 дней.

Согласно скриншотам игрового чата, конфликт возник в процессе матча, после чего система модерации Faceit применила санкции к аккаунту Мудрика.

"Волынь будешь помнить вечно, бомж", — написал Мудрик.

Сообщение Мудрика в чате. Фото: скриншот Виталия Волочая

Официальных комментариев от платформы или представителей игрока пока нет.

В то же время инцидент произошел на фоне длительного отсутствия Мудрика в профессиональном футболе. Последний раз он выходил на поле 28 ноября 2024 года. С тех пор вингер "Челси" не имеет игровой практики из-за обнаруженного допинга.

Ранее Мудрик также получил годовой запрет на управление транспортными средствами.

