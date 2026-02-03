Роналду покинул Саудовскую Аравию из-за конфликта с руководством

Роналду после конфликта с властями Саудовской Аравии покинул Аль-Наср
В Саудовской Аравии назревает большой конфликт в "Аль-Насре". С одной стороны скандала звезда клуба Криштиану Роналду, а с другой руководство страны.
Роналду даже покинул базу своего клуба и объявил забастовку, сообщил журналист Абдулазиз Аль-Осейми на своей странице в социальной сети X.
Роналду объявил забастовку "Аль-Насру"
Известно, что Роналду отсутствовал на тренировке "Аль-Насра" и мог покинуть Саудовскую Аравию.
Команда 3 февраля провела тренировку для игроков, которые не принимали участия в матче 20-го тура Про-лиги против "Эр-Рияда", в котором "Аль-Наср" потерпел поражение со счетом 0:1. Криштиану, который является капитаном команды, не появился и причины никому не известны.
При этом известно, что 40-летний португалец также не выходил на поле в поединке с "Эр-Риядом", что лишь усилило разговоры вокруг его будущего.
Ранее появлялась информация, что Роналду рассматривает возможность покинуть саудовский клуб в летнее трансферное окно из-за недовольства ситуацией в команде. Среди потенциальных направлений продолжения карьеры называлось возвращение в "Манчестер Юнайтед".
Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года и получает ежегодную зарплату в 200 млн долларов. Действующий договор рассчитан до 2027 года.
Сейчас Роналду объявил забастовку, поскольку клубу не выделяют средства на усиление, тогда как "Аль-Хилаль" проводит топовые трансферы, среди которых был Карим Бензема.
