Роналду покинул Саудовскую Аравию из-за конфликта с руководством

В Саудовской Аравии назревает большой конфликт в "Аль-Насре". С одной стороны скандала звезда клуба Криштиану Роналду, а с другой руководство страны.

Роналду даже покинул базу своего клуба и объявил забастовку, сообщил журналист Абдулазиз Аль-Осейми на своей странице в социальной сети X.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роналду объявил забастовку "Аль-Насру"

Известно, что Роналду отсутствовал на тренировке "Аль-Насра" и мог покинуть Саудовскую Аравию.

Команда 3 февраля провела тренировку для игроков, которые не принимали участия в матче 20-го тура Про-лиги против "Эр-Рияда", в котором "Аль-Наср" потерпел поражение со счетом 0:1. Криштиану, который является капитаном команды, не появился и причины никому не известны.

При этом известно, что 40-летний португалец также не выходил на поле в поединке с "Эр-Риядом", что лишь усилило разговоры вокруг его будущего.

Ранее появлялась информация, что Роналду рассматривает возможность покинуть саудовский клуб в летнее трансферное окно из-за недовольства ситуацией в команде. Среди потенциальных направлений продолжения карьеры называлось возвращение в "Манчестер Юнайтед".

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года и получает ежегодную зарплату в 200 млн долларов. Действующий договор рассчитан до 2027 года.

Сейчас Роналду объявил забастовку, поскольку клубу не выделяют средства на усиление, тогда как "Аль-Хилаль" проводит топовые трансферы, среди которых был Карим Бензема.

